Escalada na tensão global

A eclosão de um conflito direto entre as forças dos Estados Unidos e do Irã no último dia de fevereiro de 2026 marca o fim de uma era de contenção e o início de uma jornada imprevisível para a segurança global. Quando duas potências com capacidade bélica expressiva se colocam em rota de colisão, o mundo inteiro sente os efeitos – seja nos mercados, na segurança ou na política. O que antes eram ameaças retóricas e sanções econômicas evoluiu para ofensiva militar aberta, justificando-se sob a bandeira da "mudança de regime" e da neutralização das ambições nucleares de Teerã.



A decisão da Casa Branca de autorizar bombardeios contra o aparato militar iraniano e instalações de mísseis coloca o Oriente Médio em um estado de alerta extremo. O objetivo declarado de “arrasar a indústria de mísseis” do Irã carrega o risco de uma escalada no conflito. O Irã, embora sob forte pressão econômica interna e protestos populares, detém uma estrutura de segurança resiliente e uma rede de aliados regionais capaz de transformar um ataque em uma guerra regional prolongada.

Diante da morte do seu líder supremo, Ali Khamenei, o Irã prometeu “a maior ação ofensiva da história da República Islâmica”. O presidente Donald Trump rebateu e afirmou que os Estados Unidos atacarão o Irã com “uma força nunca antes vista” caso haja retaliação.

A ampliação do conflito pode comprometer rotas estratégicas de energia, pressionar o preço do petróleo e, por consequência, alimentar a inflação em diversos países. Qualquer abalo tende a repercutir de forma imediata nos custos de transporte, na produção industrial e no poder de compra das populações.

A principal arma de Teerã não é apenas o seu arsenal de drones, mas a geografia. O Estreito de Ormuz, por onde transita 20% do petróleo mundial, está sob ameaça direta de fechamento ou bloqueio parcial. Analistas já projetam o barril de Brent batendo nos US$ 100 caso a interrupção no fornecimento se prolongue.

No campo diplomático, o conflito impõe desafios adicionais. O Brasil historicamente defende soluções negociadas e o fortalecimento do multilateralismo. Em meio à polarização crescente no cenário internacional, manter uma postura equilibrada, comprometida com o diálogo e com o direito internacional, torna-se tarefa delicada. O Itamaraty já condenou os ataques e pediu a proteção de civis. O desafio será equilibrar as relações com os EUA sem sacrificar parcerias comerciais estratégicas no Oriente Médio e nos Brics.

O momento exige prudência e responsabilidade das lideranças globais. A diplomacia não é sinal de fraqueza, mas instrumento essencial de contenção de danos e construção de estabilidade. A história demonstra que conflitos prolongados raramente produzem vencedores claros; ao contrário, deixam um rastro de perdas humanas, econômicas e institucionais. Para o Brasil e para o mundo, a escalada entre Estados Unidos e Irã é um lembrete contundente de que a paz internacional é um ativo frágil.