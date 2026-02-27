Itinerários quaresmais

Dom Walmor Oliveira de Azevedo

Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte



Toda meta, antes de ser alcançada, pede que seja trilhado um itinerário, passo a passo, até que se alcance o objetivo almejado. Nesta mesma perspectiva, para bem celebrar os mistérios da Páscoa e alcançar uma vida nova, é preciso seguir o caminho de um tempo especial na vida cristã: a Quaresma, com o seu propósito de inspirar a conversão de corações. A reabilitação espiritual é um propósito urgente e sempre necessário, pois alicerça a qualificação da condição humana, ancorando-a em valores e princípios ético-morais. Essa urgência torna-se ainda mais evidente com as derrocadas institucionais e a perda de credibilidade dos órgãos e pessoas públicas, empurrando ainda mais a sociedade aos fracassos e às demoras, com prejuízos aos contextos social, político, ambiental e em todo tipo de relacionamento – familiar, público e institucional.

Um exemplo muito completo e instigante de itinerário para este tempo da Quaresma é apresentado pelo profeta Isaías, que ecoa a voz de Deus ao indicar a necessidade de destruir os instrumentos de opressão, deixar os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, tão comumente empregada, de modo covarde, para se buscar autopromoção ou alimentar o desejo patológico de destruir o semelhante. O itinerário profético lembra a importância de oferecer acolhimento, com o coração aberto, ao indigente, aos necessitados. Os gestos de generosidade levam a um resultado alvissareiro: o brilho da própria luz nas trevas, dissipando o que obscurece a vida por uma luminosidade como o meio-dia. Desdobra-se, pois, a promessa do Senhor que conduzirá a vida de quem solidariamente age. Os generosos têm a sua sede saciada, superando a aridez da própria vida. Experimentam o revigorar do próprio corpo, de modo comparável a um jardim bem regado a partir da fonte de águas que jamais secarão. A Quaresma é um itinerário a ser percorrido reafirmando sempre mais o compromisso de agir com limpidez e honestidade. A partir desse compromisso inegociável, pode-se reconstruir o que hoje é apenas ruínas antigas, respeitando fundamentos edificados em gerações passadas.

O silêncio quaresmal é também itinerário de grande relevância para oferecer quietude ao próprio coração. Uma quietude qualificante muitas vezes perdida no barulho e na dispersão deste tempo. Assim como o corpo se restaura pelo sono e pelo repouso indispensáveis, a alma e o espírito se restauram pelo silêncio, devolvendo ao ser humano virtudes preciosas, enfraquecidas pelos barulhos de muitas conversas, de dispositivos eletrônicos, de redes sociais. A falta de silêncio causa muitos adoecimentos na atualidade. A Quaresma leva a um deserto que não deve ser temido e não significa fuga das pessoas. Ao contrário: é lugar aonde se vai para aprender como encontrá-las, alcançando mais qualidade nos relacionamentos, revestindo-os de fraternidade solidária.

Sem o silêncio próprio do tempo quaresmal, se permanece na superficialidade e no comprometimento da qualidade pessoal, são perdidas escolhas adequadas, não se consegue oferecer a palavra certa, no momento certo. Ilusoriamente, pensa-se que o sucesso é alcançado simplesmente com o vigor físico ou intelectual. Desconsidera-se o valor essencial e maior do vigor espiritual, alicerce e alavanca para desempenhos que fazem a diferença. É uma verdadeira tragédia abandonar o caminho que leva ao desenvolvimento espiritual. Um desvio que pode levar o ser humano a se perder no domínio da perversidade, distanciando-se de um modo de viver autêntico, generoso. Sem vigor espiritual, toma conta um exagerado medo de sofrer, um pânico que desespera vidas e banaliza fundamentos essenciais ao viver qualificadamente. Trata-se de verdadeira corrosão que precipita vidas e projetos na superficialidade, nas disputas e na maldade. O preço pago é muito alto e amargo. Para se conquistar envergadura moral e espiritual importa dedicar-se ao silêncio contemplativo. Um exercício que possibilita a escuta interior, aquela que conta e tem mais força que tagarelices e opiniões sem qualidade.

Entre os itinerários quaresmais inclui-se aquele vivido ao lado dos pais e dos familiares. O contexto familiar é escola que ajuda os filhos na busca pela experiência da fé. Educar para a fé é legado e herança da mais alta importância, pois inspira atitudes orientadas pelo sentido nobre da solidariedade. Itinerários quaresmais, pelo acompanhamento do Mestre e Senhor Jesus, na sua paixão e morte, ensinam a amar a própria pobreza, realidade que, de alguma maneira, une todos os seres humanos, nas perspectivas espiritual ou material. Ele, Cristo, amou a sua pobreza, ao morrer na cruz, como oferta ao seu Pai para enriquecer a humanidade com os tesouros de sua infinita misericórdia. O itinerário quaresmal, assim, fortalece o ser humano na inevitável luta travada em sua própria interioridade, permitindo-o alcançar a vitória pela graça de Deus. Nessa busca interior, o ser humano encontra o que amar de verdade em si mesmo, ponte para o amor aos outros.

Todos passam pela necessidade de passar por um real processo de transformação para renovar-se espiritual e interiormente. Um caminho essencial por vezes percorrido de modo equivocado, sem os cuidados necessários. O itinerário quaresmal, na sua dinâmica própria, tem uma pedagogia essencial para que ninguém se perca. A sabedoria partilhada pelo Beato Columba Marmion ajuda a viver bem esse itinerário: Assim como a terra tem de passar pela morte do inverno e o grão de trigo tem de morrer antes de produzir frutos, assim a alma humana tem de passar na prensa da tentação e da fraqueza para ser revestida por Cristo de sua virtude e de sua vida divina. Não se pode correr o risco de deixar passar o tempo da quaresma, ignorando a sua especialidade. Isto significa perder a chance de conquistar um novo tempo para a própria vida. Todos são convocados a se inscrever nos itinerários da Quaresma e, assim, conquistar mais qualidade humana e espiritual. O renascimento ansiado pelo coração humano pede a vivência deste tempo de itinerários quaresmais.