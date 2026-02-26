Rebelião de cartel no México

"Fruto de governos que não combatem o crime organizado, tal qual, infelizmente, ocorre também no Brasil, no último domingo, 22, a violência tomou conta do México! Que depois de uma operação militar que matou El Mencho, líder do Cartel Jalisco Nova Geração, ocorreram confrontos em mais de 20 estados mexicanos. Com depredações de lojas, bancos, veículos incendiados, etc., resultando em mais de 60 mortes, entre eles 27 policiais e 30 traficantes.

Se voltarmos há exatos 20 anos, ou seja, no qual, lembramos que o governo de São Paulo, ao interceptar ligações de membros do PCC, constatou que esses planejavam um plano para realizar rebeliões no estado, no fim de semana, dia 11 de maio, em pleno Dia das Mães.

E para desarticular esse plano, a polícia agiu, transferindo 765 presos, incluindo o líder Marcola, para presídio de segurança máxima, em presidente Venceslau. Porém, os confrontos com a facção foram terríveis. Tomaram conta de 67 presídios.

Com a população da capital, aterrorizada a cidade ficou às moscas. Todo aparato policial entrou em prontidão. O comércio fechou. Houve ameaça de bomba no Aeroporto de Guarulhos.

E nesse clima de guerra em São Paulo, 24 PMs, 8 policiais civis, 7 agentes penitenciários e 3 guardas municipais foram mortos. De 12 a 21 de maio de 2006, 451 pessoas foram assassinadas. Inclusive se registraram chacinas por membros do PCC.

O que mudou em questão de segurança pública no Brasil, após esse triste acontecimento? Nada! Com quase 20 anos do PT no poder, além de terem promovido corrupção, infelizmente o nosso Brasil, que, ao lado do México, está entre os mais violentos do mundo, com governos e Congresso relapsos e sem vocação para oferecer segurança e liberdade de ir e vir para população, até hoje não aprovaram um projeto de segurança pública. Uma vergonha. Permitindo que grupos criminosos como o PCC estejam até representados ou fazendo negócios à luz do dia dentro das nossas instituições. Até quando?"

Paulo Panossian

São Carlos – SP