Assine
overlay
Início Opinião
artigo

Escolas e universidades ainda formam para um mundo que já mudou

instituições que mantêm estruturas inflexíveis tendem a perder relevância e capacidade formativa

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
26/02/2026 02:00

compartilhe

SIGA

Luiz Carlos Borges da Silveira Filho - Presidente da American
Global Tech University (AGTU)

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As escolas e universidades que ainda operam com currículos rígidos, metodologias centradas na memorização e percursos acadêmicos previsíveis já não refletem o mundo para o qual afirmam preparar seus alunos. O modelo educacional tradicional, tanto na educação básica quanto no ensino superior, foi estruturado para uma realidade que já deixou de existir.


O avanço acelerado da tecnologia, a transformação do mercado de trabalho e o surgimento constante de novas profissões alteraram profundamente as exigências em relação à formação acadêmica. A inteligência artificial passou a desempenhar funções antes restritas a profissionais altamente qualificados, enquanto carreiras inteiras foram redefinidas. Apesar disso, escolas e universidades seguem, em grande parte, organizadas a partir de lógicas institucionais pouco conectadas às dinâmicas sociais e econômicas atuais.


No ensino superior, esse descompasso se traduz em formações excessivamente teóricas, com baixa integração entre áreas do conhecimento e pouca articulação com problemas reais. Na educação básica, a fragmentação do currículo e a priorização de avaliações padronizadas limitam o desenvolvimento de competências essenciais para a vida contemporânea.


Dados recorrentes sobre empregabilidade e evasão acadêmica indicam que o diploma, por si só, já não garante inserção profissional nem preparo adequado para contextos complexos. O que ganha centralidade são habilidades como pensamento crítico, resolução de problemas, comunicação, colaboração e competências socioemocionais — dimensões ainda periféricas em muitos projetos pedagógicos.


Outro ponto crítico é o distanciamento entre a experiência educacional e o cotidiano dos estudantes. Em um ambiente marcado pela abundância de informação, pela autonomia e pela aprendizagem contínua, instituições que mantêm estruturas inflexíveis tendem a perder relevância e capacidade formativa.


Revisar o papel de escolas e universidades não significa negar o valor do conhecimento acadêmico, mas reconhecer que ele precisa ser reorganizado. A formação do século 21 exige instituições capazes de integrar teoria e prática, estimular a aprendizagem ao longo da vida e preparar cidadãos para tomar decisões em cenários incertos e em constante transformação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Manter modelos educacionais ancorados no passado deixou de ser apenas uma questão institucional. Trata-se de um desafio social amplo, que impacta diretamente a capacidade de escolas e universidades cumprirem sua função formadora em um mundo que já mudou.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay