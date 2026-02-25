Ancelotti e "O Monstro"
"O Brasil, 'país do futebol', desde 1994 não é campeão da Copa do Mundo, mas agora
Carlo Ancelotti vai quebrar o jejum. Ancelotti é consagrado um dos melhores técnicos e, a peso de ouro, foi contratado pela CBF. Nas convocações esqueceu do 'O Monstro', Thiago Silva, que está em plena forma física, mental, esbanjando vigor e qualidade. Só tem uma explicação, a de que Thiago não precisava ser testado e Lancelotti, visando a conquista do hexa, e 'O Monstro', convocado, é quem irá erguer a taça."
Humberto Schuwartz Soares
Vila Velha – ES