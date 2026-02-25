Assine
overlay
Início Opinião
espaço do leitor

Ancelotti e "O Monstro"

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
25/02/2026 02:00

compartilhe

SIGA

"O Brasil, 'país do futebol', desde 1994 não é campeão da Copa do Mundo, mas agora
Carlo Ancelotti vai quebrar o jejum. Ancelotti é consagrado um dos melhores técnicos e, a peso de ouro, foi contratado pela CBF. Nas convocações esqueceu do 'O Monstro', Thiago Silva, que está em plena forma física, mental, esbanjando vigor e qualidade. Só tem uma explicação, a de que Thiago não precisava ser testado e Lancelotti, visando a conquista do hexa, e 'O Monstro', convocado, é quem irá erguer a taça."

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Humberto Schuwartz Soares
Vila Velha – ES

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay