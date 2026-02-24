Suprema Corte humilha Trump

"Nessa sexta-feira,20, a Suprema Corte dos EUA, por 6 votos a 3, derrubou o tarifaço global de Donald Trump. Já que, pela lei americana um presidente somente poderá criar tarifa global para importações de produtos com autorização do Congresso. Após essa humilhação que sofre Trump, com a decisão da Suprema Corte, o comandante da Casa Branca ofendeu os seis juízes que votaram a favor do fim da taxação global de 'ridículos' e 'impatriotas' etc.! E sem perder a oportunidade de contar suas lorotas de que a economia e negócios nos EUA, vão muito bem, também teimoso que é, anunciou que vai reaplicar novas tarifas globais de 10%! Mas, que, neste sábado, 21, não satisfeito, aumentou para o máximo permitido de 15%. Porém, pela Lei de Comercio dos EUA, de 1975, apesar de ser permitido tarifas emergenciais, podem vigorar por no máximo cinco meses. Ou seja, soberbo achando que tudo pode como presidente dos EUA, Donald Trump, hoje, desmoralizado pela Suprema Corte, pode criar mais problemas para o povo americano. Mesmo porque, os históricos parceiros comerciais, após os tarifaços insanos aplicados por Trump, a partir de abril de 2025, esses, incluindo o Brasil, conseguiram otimizar suas exportações com outros países. Já que, com as loucuras de Trump, aos poucos os EUA, perde sua importância global..."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Paulo Panossian

São Carlos – SP