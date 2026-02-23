Um país que pune figurões

“Na quinta-feira, 19, a imprensa informou que o ex-príncipe Andrews, da Inglaterra, foi preso por ligação suspeita com a rede de prostituição e pedofilia Jeffrey Epstein. É a primeira vez em 300 anos que um membro da família real britânica é preso. E Andrews era terceiro filho da rainha Elizabeth II. Ou seja, país que pune figurões é outra coisa... Aqui neste nosso Brasil, da impunidade, infelizmente, estarrecidos assistimos a decisão de membros do Supremo, que, em ação corporativista, deixaram de indicar suspeição do ministro Dias Toffoli por sua ligação estranha com o dono do Banco Master (liquidado pelo BC), Daniel Vorcaro. Assim como parece que terminará em pizza a ligação da esposa do ministro Alexandre de Morais, que como advogada que é, tinha um contrato de R$ 129 milhões com o Master, e, se recusa a esclarecer...”

Paulo Panossian

São Carlos – SP