Entre partidos e excesso de mudanças

“Diz-se volúvel daquele ou daquela pessoa que muda com facilidade, que é instável. O que se vê em ano eleitoral é a personificação mais clara possível da volubilidade. É um tal de troca daqui, vai para ali, vem para cá que acaba por causar ainda mais descrédito nos partidos políticos. Os ‘troca-trocas’ são, invariavelmente, motivados pelo desejo do candidato, e não por discordâncias estatutárias. Não à toa, o Brasil conta hoje com 30 partidos formados e 23 aguardando regularização junto ao TSE.

Raros são os partidos ‘raiz’ que mantêm a mesma sigla e não se fundiram a outros ou mudaram de nome, trocando o ‘P’ de partido por uma marca. Em razão das benesses financeiras, dificilmente conseguiremos reduzir esse número a um patamar que represente, de fato, todos os espectros políticos.”

Marcus Aurelio de Carvalho

Santos – SP