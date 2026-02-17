Do passivo histórico à gestão proativa na BR-381

Marcelo Boaventura

Diretor-presidente da concessionária Nova 381

Quem vive a rotina da BR-381 sabe que trafegar entre Belo Horizonte e Governador Valadares sempre foi sinônimo de incerteza. Por décadas, a imprevisibilidade foi a regra. Ao assumirmos a concessão, em fevereiro de 2025, entendemos que, para transformar de fato esse cenário, seria necessário a execução imediata de intervenções em múltiplas frentes de trabalho contemplando inclusive a antecipação de algumas etapas e investimentos previstos para anos posteriores. Foi com esse propósito que investimos mais de R$ 350 milhões ao longo do ano de 2025. Esses recursos foram transformados em frentes essenciais de fresagem, recuperação de pavimento, revitalização da sinalização vertical e horizontal, sistemas de drenagem, conservação de rotina, atacando gargalos estruturais que impactam no dia a dia do usuário.

Este valor representa uma fração de um compromisso de longo prazo, que prevê investimentos da ordem de R$ 9 bilhões ao longo dos 30 anos de contrato. O que entregamos em 2025 – e o que vamos acelerar em 2026 – é o início de um trabalho técnico e intensivo que visa trocar a insegurança pela previsibilidade logística e operacional. Os resultados deste primeiro ciclo marcam o estabelecimento de um novo padrão de serviço, onde a manutenção preventiva é a prioridade.

A modernização da rodovia vem acompanhada de segurança conectada. Antecipamos em dois anos a entrega da cobertura 4G em todo o trecho de 303 quilômetros – um feito que foi reconhecido pela ANTT em premiação concedida ano passado à Nova 381. Mais do que sinal de celular, isso significa socorro rápido. A tecnologia combinada com o início do funcionamento das novas bases operacionais do nosso Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) resultou em mais de 10 mil chamados até dezembro, com um apoio de pronta-resposta que salva vidas e destrava o trânsito.

O ineditismo do projeto também prevê outras inovações no campo tecnológico a serviço da agilidade e da eficiência. A BR-381 tornou-se a primeira rodovia federal do país a substituir as praças de pedágio por pórticos e operar 100% com arrecadação eletrônica. A adesão foi rápida e atualmente nossos meios de pagamento são compostos por TAGs, Totens e APP proporcionando um ganho de tempo precioso à logística industrial e aos motoristas, eliminando as antigas filas das praças convencionais.

O sistema, conforme o contrato de concessão, também inclui o Desconto por Usuário Frequente (DUF), garantido a motoristas de veículos leves – automóveis, caminhonetes e furgões – que utilizam TAGs, reduções progressivas de tarifas conforme o número de passagens na mesma praça de pedágio e no mesmo sentido, dentro de um mesmo mês de calendário.

É neste contexto que a BR-381 começa a deixar para trás o histórico de gargalos e insegurança, para se consolidar como um corredor logístico monitorado. A rodovia é um ativo estratégico da infraestrutura de Minas Gerais responsável pelo escoamento da produção do Vale do Aço, onde estão localizadas grandes indústrias dos setores siderúrgico, metal mecânico e de papel e celulose, nos quais a previsibilidade logística é moeda forte.

A antecipação das obras de reparo de taludes críticos em Antônio Dias foi um exemplo emblemático de ação para assegurar a fluidez dessa cadeia, com execução imediata e proatividade. Agimos em 2025 para garantir segurança antes da época de chuvas deste ano.

Para o ano de 2026 projetamos mais de R$ 450 milhões em investimentos mantendo o ritmo de construção e manutenção rodoviária implementando tecnologia e inovação visando a fluidez do tráfego e o aumento da segurança viária para os usuários da BR 381.

Em fevereiro lançaremos nossa campanha de comunicação voltada à conscientização dos motoristas com foco no respeito às normas de trânsito e redução de velocidade buscando o aumento na segurança viária no trajeto entre Belo Horizonte e Governador Valadares. Desta forma, a Nova 381 segue firme no propósito de entregar a infraestrutura que o Vale do Rio Doce precisa para crescer, construindo um caminho onde a eficiência logística atua, acima de tudo, a serviço da vida.

