Cabine Rosa: proteger mulheres é fortalecer a segurança pública

Coronel Ailton Cirilo - Especialista em segurança pública

O carnaval de Belo Horizonte deixou de ser apenas uma grande festa popular. Hoje, ele é um evento de massa, que movimenta a economia, atrai turistas de todo o país e coloca à prova a capacidade do poder público de garantir segurança, organização e respeito. Nesse cenário, iniciativas voltadas à proteção de mulheres não são acessórios da política de segurança: são parte central dela.



A ativação da Cabine Rosa durante o carnaval representa um avanço importante. Trata-se de um atendimento especializado, integrado à atuação da Polícia Militar de Minas Gerais e às demais forças de segurança pública, pensado para situações em que a mulher está em risco e não consegue, por medo ou por circunstância, fazer um pedido de socorro convencional. É uma resposta moderna a um problema real, cotidiano e, muitas vezes, silencioso.



Violência contra a mulher não escolhe data, local nem horário. Ela pode acontecer dentro de casa, em espaços públicos, em meio à multidão ou na solidão de um momento de vulnerabilidade. Durante grandes eventos, como o carnaval, essa exposição se intensifica. Por isso, oferecer canais seguros, discretos e humanizados de atendimento não é apenas uma ação preventiva: é uma demonstração de compromisso com a vida.



A Cabine Rosa se destaca por dois pontos essenciais. O primeiro é o atendimento feito por servidoras mulheres, treinadas para lidar com situações de violência de forma técnica, rápida e, sobretudo, humana. O segundo é o uso da tecnologia a favor da proteção, permitindo acionamentos silenciosos, georreferenciamento preciso e respostas mais eficientes, sem colocar a vítima em risco ainda maior.



É importante destacar que essa iniciativa não substitui o trabalho ostensivo da Polícia Militar. Ao contrário: ela o fortalece. Segurança pública se constrói com presença nas ruas, planejamento, inteligência e integração. Quando diferentes ferramentas atuam de forma coordenada, o resultado é um serviço mais eficaz e mais próximo da população.



Outro ponto que merece reconhecimento é o caráter permanente da Cabine Rosa. Pensada inicialmente para o período do carnaval, ela passa a integrar de forma contínua a rede de proteção às mulheres em Minas Gerais. Isso mostra maturidade institucional e compreensão de que políticas públicas eficazes não podem ser episódicas ou restritas ao calendário de eventos.



Proteger mulheres é proteger famílias, comunidades e a própria sociedade. Não se trata de ideologia, mas de responsabilidade. Um Estado que investe em acolhimento, prevenção e resposta qualificada à violência demonstra que segurança pública vai além da repressão: ela começa no cuidado com quem mais precisa.

Que iniciativas como a Cabine Rosa sejam fortalecidas, aprimoradas e multiplicadas. Segurança se faz com seriedade, preparo e compromisso com a dignidade humana.