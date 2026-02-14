Assine
overlay
Início Opinião
artigo

Cabine Rosa: proteger mulheres é fortalecer a segurança pública

Pensada inicialmente para o período do carnaval, ela passa a integrar de forma contínua a rede de proteção às mulheres em Minas Gerais

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
14/02/2026 02:00

compartilhe

SIGA

Coronel Ailton Cirilo - Especialista em segurança pública

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O carnaval de Belo Horizonte deixou de ser apenas uma grande festa popular. Hoje, ele é um evento de massa, que movimenta a economia, atrai turistas de todo o país e coloca à prova a capacidade do poder público de garantir segurança, organização e respeito. Nesse cenário, iniciativas voltadas à proteção de mulheres não são acessórios da política de segurança: são parte central dela.


A ativação da Cabine Rosa durante o carnaval representa um avanço importante. Trata-se de um atendimento especializado, integrado à atuação da Polícia Militar de Minas Gerais e às demais forças de segurança pública, pensado para situações em que a mulher está em risco e não consegue, por medo ou por circunstância, fazer um pedido de socorro convencional. É uma resposta moderna a um problema real, cotidiano e, muitas vezes, silencioso.


Violência contra a mulher não escolhe data, local nem horário. Ela pode acontecer dentro de casa, em espaços públicos, em meio à multidão ou na solidão de um momento de vulnerabilidade. Durante grandes eventos, como o carnaval, essa exposição se intensifica. Por isso, oferecer canais seguros, discretos e humanizados de atendimento não é apenas uma ação preventiva: é uma demonstração de compromisso com a vida.


A Cabine Rosa se destaca por dois pontos essenciais. O primeiro é o atendimento feito por servidoras mulheres, treinadas para lidar com situações de violência de forma técnica, rápida e, sobretudo, humana. O segundo é o uso da tecnologia a favor da proteção, permitindo acionamentos silenciosos, georreferenciamento preciso e respostas mais eficientes, sem colocar a vítima em risco ainda maior.


É importante destacar que essa iniciativa não substitui o trabalho ostensivo da Polícia Militar. Ao contrário: ela o fortalece. Segurança pública se constrói com presença nas ruas, planejamento, inteligência e integração. Quando diferentes ferramentas atuam de forma coordenada, o resultado é um serviço mais eficaz e mais próximo da população.


Outro ponto que merece reconhecimento é o caráter permanente da Cabine Rosa. Pensada inicialmente para o período do carnaval, ela passa a integrar de forma contínua a rede de proteção às mulheres em Minas Gerais. Isso mostra maturidade institucional e compreensão de que políticas públicas eficazes não podem ser episódicas ou restritas ao calendário de eventos.


Proteger mulheres é proteger famílias, comunidades e a própria sociedade. Não se trata de ideologia, mas de responsabilidade. Um Estado que investe em acolhimento, prevenção e resposta qualificada à violência demonstra que segurança pública vai além da repressão: ela começa no cuidado com quem mais precisa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Que iniciativas como a Cabine Rosa sejam fortalecidas, aprimoradas e multiplicadas. Segurança se faz com seriedade, preparo e compromisso com a dignidade humana.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay