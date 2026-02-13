LEITOR FALA SOBRE OS ARQUIVOS REVELADOS DE EPSTEIN

“Os últimos arquivos disponibilizados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) trazem relatos aterrorizantes, nojentos e ultrajantes. Tráfico sexual de menores e crianças, uso de drogas (especialmente para incapacitar ou controlar vítimas) e a tudo mais que mentes podres e doentias são capazes de praticar. As apurações do DOJ ainda estão em fase inicial, conforme relatos da imprensa norte-americana, mas seus desdobramentos políticos são de extrema importância. Os arquivos de Jeffrey Epstein, o pedófilo que se suicidou na prisão, revelam acontecimentos estarrecedores que envolvem Donald Trump e outras figuras proeminentes dos Estados Unidos. Em troca de e-mails, o próprio Epstein relatava que Trump havia estuprado uma menina de 13 anos e que fazia a seleção de outras jovens para serem abusadas. É sabido que Trump é idolatrado por extremistas de direita, apesar de todas as ações insanas que o presidente norte-americano tem tomado contra nós e contra o mundo. Desta vez, porém, é a expressão 'pintou um clima' levada às últimas consequências. E os arquivos abertos de Epstein respingaram, ou melhor, encharcaram o Brasil. Descobre-se que Steve Bannon e Epstein estavam envolvidos em apoios ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em um pequeno trecho, Bannon escreve para Epstein: 'Eu entendo isso,‘massa crítica’,se você controla o Brasil e 25 países na Europa, isso é alavancagem”. Ou ainda: 'Tenho de manter a coisa do Jair nos bastidores. Meu poder vem de não ter ninguém me defendendo'. Senadol, Câmara dos Deputados e Presidência da República são os alvos do clã Bolsonaro. É isso mesmo que parte da população quer para o Brasil?”

Marcus Aurelio de Carvalho

Santos – SP