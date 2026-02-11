SOBRE A CIDADE DE ELON MUSK NA LUA

“Está cansado de viver na Terra? Às vezes parece que nada aqui se encaixa, que os caminhos se repetem, que as promessas se desfazem antes mesmo de amadurecer. Você olha ao redor e sente que precisa mudar, mas não sabe para onde. A inquietação cresce como se o próprio chão já não fosse suficiente para sustentar seus sonhos. E então surge uma notícia quase inacreditável. Elon Musk anuncia a intenção de criar uma cidade na Lua nos próximos 10 anos. O que antes habitava apenas a ficção científica começa a se insinuar como possibilidade concreta. Morar na Lua deixa de ser delírio de cientista excêntrico ou teoria conspiratória de madrugada e passa a ocupar o território das decisões humanas. Mas a pergunta que ecoa não é tecnológica.

Ela é existencial. Se a Terra nos cansa, será a Lua capaz de nos renovar? Se aqui nada dá certo, será a mudança de cenário suficiente para transformar destino em sentido? A história da humanidade é marcada por partidas. Saímos das cavernas, cruzamos oceanos, atravessamos desertos, sempre acreditando que o próximo horizonte resolveria nossas inquietações. Cada nova fronteira parecia prometer redenção. A possibilidade de uma cidade lunar reacende o impulso antigo de fugir e recomeçar. A Lua pode se tornar endereço, projeto, investimento, sonho coletivo. Pode ser o símbolo máximo da ambição humana, a prova de que não aceitamos limites impostos pela gravidade. Há algo profundamente admirável nessa coragem de expandir fronteiras. Há, nessa nuance, um enigma silencioso. O desconforto que sentimos pertence ao lugar ou à condição humana? A insatisfação nasce do ambiente ou do vazio interior que carregamos conosco? Podemos trocar de planeta, mas continuaremos levando nossas dúvidas, nossos medos e nossas contradições? Talvez a cidade na Lua seja mais do que um projeto espacial. Talvez seja um espelho. Ela revela nossa eterna recusa em aceitar estagnação e nossa esperança incansável de que o próximo passo nos trará sentido. A Lua pode ser seu próximo endereço. Mas antes de comprar a passagem imaginária, vale perguntar se o que precisa mudar está no céu ou dentro de você. A humanidade sempre olhou para cima buscando respostas. Agora, pela primeira vez, pode transformar esse olhar em moradia. Resta saber se estamos preparados para habitar não apenas outro solo, mas uma nova consciência sobre quem somos.”

GREGÓRIO JOSÉ

Belo Horizonte