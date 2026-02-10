LEITOR FALA DE HOMENAGEM NO CARNAVAL

“Caso se concretize a homenagem da Acadêmicos de Niterói (que conta com R$ 12 milhões de recursos públicos federais) ao presidente Lula neste carnaval – que antecede as eleições de outubro –, estará aberta inexoravelmente seu impedimento e absoluta inelegibilidade eleitoral para concorrer às eleições de 2026 em razão de evidente abuso de poder econômico e político. A suposta 'homenagem' (na prática explícita propaganda eleitoral antecipada) tem grave e elevado potencial de desequilibrar as eleições presidenciais, influenciando os eleitores. É de sabença geral que os desfiles carnavalescos cariocas atingem dezenas de milhões de pessoas em todo território nacional. O próprio Lula declarou que será candidato e está em plena campanha eleitoral (contando com a omissão da PGR, TSE e STF). O princípio da moralidade, exigido da administração pública, não é mera obra de arte plasmada na Constituição Federal.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Milton Cordova Junior

Vicente Pires – DF