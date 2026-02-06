LEITOR COMENTA DISCURSO DA ULTRADIREITA

“O analfabetismo político é o que elege a ultradireita, seja no Brasil ou no mundo. Nos EUA e na Europa, prega a mídia: é o imigrante o causador de todos os males desses povos. Não é o modelo capitalista corrupto, desigual e concentrador de renda o responsável pelo desastre do país, é o imigrante que tira emprego, comida, salário, moradia e tudo o mais. É esse discurso imoral, irreal, desinformativo e alienado que elegeu Trump e vem elegendo outros líderes no mundo ocidental e rico. Portanto, o que Trump faz nos EUA perseguindo, e até matando imigrantes, é 'justificável' e está no 'caminho certo' apontado por ele quando foi eleito. Trump não recua, pois fala para os seus em seu 'curral' e acrescenta o sistema.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ANTONIO NEGRÃO DE SÁ

Rio de Janeiro – RJ