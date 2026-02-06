Assine
Aposta antiga e nova

A fraternidade tem força para mudar dinamismos e as direções da história, promovendo uma semeadura do ethos do cuidado

Dom Walmor Oliveira de Azevedo Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte
Dom Walmor Oliveira de Azevedo Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte
06/02/2026 02:00

Ao lançar o olhar sobre a sociedade brasileira reconhece-se o inquietante contraste entre as suas muitas possibilidades e graves lacunas, apontando para a necessidade de novos marcos civilizatórios, alicerçados em tradições e valores que contribuam para a promoção do desenvolvimento integral. Trata-se de meta distante, pois não são poucos os obstáculos a serem superados. Subculturas medram por todo lado e comprometem o tecido social, consolidando uma infindável lista de situações que poderiam ser diferentes, com mais justiça, igualdade e bem-estar, livre de exageros, desperdícios ou luxos. Essas situações são facilmente reconhecidas pelo povo que sofre na pele as consequências dos descasos, das exclusões e das desigualdades. É necessário apostar em dinâmicas que promovam um novo ethos cultural, para livrar a sociedade brasileira de suas terríveis contradições – o país é “celeiro do mundo”, mas a fome é problema que constantemente ameaça significativa parcela de sua população; tem natureza pródiga, mas suas riquezas beneficiam apenas uma minoria, reúne muitos recursos, e convive com infraestrutura medíocre.

Muitas lacunas perpassam vários âmbitos – educação, saúde, cultura e bem-estar social – e a política poderia ser caminho para solucionar grande parte dos problemas, mas padece de graves contaminações. Nesse cenário, torna-se ainda mais urgente investir em uma aposta antiga, mas que sempre permanece nova: o caminho da fraternidade. Importa cuidar da aspiração que está na raiz do coração de cada homem e mulher: o anseio por uma vida plena, no horizonte da fraternidade. O ponto de partida é simples, mas altamente transformador. É o anseio inato do ser humano de estabelecer comunhão com seu semelhante, antídoto para a inimizade e a predatória concorrência. Deve-se promover sempre mais esse anseio ao reconhecimento de que todos são irmãos e irmãs, sempre prontos para um abraço cordial, solidário e de reconciliação. O grande investimento é, pois, no desenvolvimento da consciência de que cada pessoa é um verdadeiro irmão, verdadeira irmã. Eis a base para uma sociedade justa e garantia da conquista de uma paz sólida, duradoura.


Todos os cidadãos devem estar mobilizados para investir no caminho da fraternidade, reconhecendo que a família é a primeira escola educativa para uma vida mais fraterna. A fraternidade tem força para mudar dinamismos e as direções da história, promovendo uma semeadura do ethos do cuidado – irmãos e irmãs que se acolhem nutrindo o gosto pela construção de uma comunidade onde todos são acolhidos e cuidam uns dos outros. A fraternidade, quando adotada como princípio existencial, tem força para vencer o que fere a dignidade humana. O distanciamento dessa força explica as inúmeras situações de desigualdade, de pobreza e injustiça. É preciso deixar ecoar, no coração, a pergunta feita por Deus a Caim: “Onde está teu irmão?” A resposta não se esgota no patriotismo ou nas afinidades peculiares de torcedores de um time esportivo. Importa saber que todos têm um mesmo pai e todos são irmãos. Inadmissível, e primeiro passo rumo ao fracasso, é responder à interrogação de Deus com a insolência perversa de Caim: “Não sei dele. Sou porventura guarda do meu irmão?”.


Caim desrespeita a vocação original do ser humano de viver em fraternidade. E sem o adequado investimento na fraternidade são ampliadas as portas da indiferença, do egoísmo, do ódio. Esse investimento encontra fundamentos na paternidade de Deus e gera princípios ético-morais sempre favoráveis ao bem comum e ao desenvolvimento integral. A fraternidade dá à luz o mais relevante sentido de solidariedade, um degrau indispensável e sempre atual. É caminho para vencer a pobreza que dizima pessoas e dilacera o mundo. O princípio da fraternidade permite reconhecer a relevância do desapego, da adoção de estilos de vida sóbrios e essências, um contraponto à ganância que cega e confunde. A fraternidade impulsiona a partilha, é compromisso inegociável para quem quer seguir Jesus Cristo. Esse princípio deve nortear os mais diversos campos sociais, especialmente a economia, suas forças hegemônicas que causam impactos variados e, atualmente, desencadeiam crises pelo mundo.

Constata-se que a degradação das relações interpessoais impeliu as pessoas a buscarem, ilusoriamente, a felicidade e a segurança no consumo e no lucro desmedido. A Doutrina Social da Igreja faz admoestações preciosas sobre essa triste situação. A fraternidade tem força para superar a degradação das relações, para acabar com guerras e reestabelecer o diálogo, o perdão e a reconciliação. Assim, auxiliar na reconstrução da justiça e fazer a sociedade avançar. Bem expressou o papa Francisco, em 2014, na sua primeira Mensagem para o Dia Mundial da Paz: fraternidade gera paz social, ao criar equilíbrio entre liberdade e justiça, entre responsabilidade pessoal e solidariedade, entre bem dos indivíduos e bem comum, contando, sobretudo, com uma comunidade política que age de forma transparente e responsável para favorecer o bem de todos. Um autêntico espírito de fraternidade gesta novos hábitos e dinâmicas, renovando a cultura. Conclui o papa Francisco: é necessário que a fraternidade seja descoberta, amada, experimentada, anunciada e testemunhada, certos de que só o amor dado por Deus é que permite acolher e viver plenamente a fraternidade.

