LEITOR FALA SOBRE TRANSPORTE POR APLICATIVO

“Aquilo que começou com um serviço de excelência, hoje não é mais. A maioria são de carros velhos, malcuidados, sem ar-condicionado e interior sem higiene. As plataformas não têm um serviço de fiscalização das condições físicas dos veículos, somente documental. Sobra para o usuário a tarefa de fiscalizar os carros, que não apresentam a mínima condição de limpeza e nem segurança para trafegar. A plataforma Uber, bilionária, deveria criar um sistema próprio de fiscalização física dos serviços prestados.”

MARCUS AURELIO DE CARVALHO

Santos – SP