Assine
overlay
Início Opinião
espaço do leitor

LEITOR COMENTA A POLÍTICA DE DONALD TRUMP

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
04/02/2026 02:00

compartilhe

SIGA

“A gestão de Donald Trump é o retrato de uma competência ausente, onde o diálogo internacional é substituído por táticas de intimidação comercial. O cenário atual, moldado por uma ambição desenfreada, evoca o comportamento de quem nunca aprendeu o limite do 'não'. O perigo, contudo, é a escala: o que era bullying na infância torna-se ameaça geopolítica na vida adulta. A tentativa de aquisição da Groenlândia sinaliza um apetite expansivo que não respeita fronteiras. Cabe às nações democráticas a defesa intransigente de sua autodeterminação, lembrando que a autoridade e a riqueza são os espelhos que finalmente revelam o verdadeiro caráter de quem governa. Afinal, o provérbio acerta: dê dinheiro e autoridade a alguém, e sua verdadeira face se revela!”

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

GILBERTO PEREIRA TIRIBA
Santos – SP

Tópicos relacionados:

donald-trump trump

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay