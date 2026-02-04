LEITOR COMENTA A POLÍTICA DE DONALD TRUMP

“A gestão de Donald Trump é o retrato de uma competência ausente, onde o diálogo internacional é substituído por táticas de intimidação comercial. O cenário atual, moldado por uma ambição desenfreada, evoca o comportamento de quem nunca aprendeu o limite do 'não'. O perigo, contudo, é a escala: o que era bullying na infância torna-se ameaça geopolítica na vida adulta. A tentativa de aquisição da Groenlândia sinaliza um apetite expansivo que não respeita fronteiras. Cabe às nações democráticas a defesa intransigente de sua autodeterminação, lembrando que a autoridade e a riqueza são os espelhos que finalmente revelam o verdadeiro caráter de quem governa. Afinal, o provérbio acerta: dê dinheiro e autoridade a alguém, e sua verdadeira face se revela!”

GILBERTO PEREIRA TIRIBA

Santos – SP