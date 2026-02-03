SOBRE AVALIAÇÃO De CURSOS DE MEDICINA

“Estarreceu a nação o resultado do primeiro Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) que, dos 351 cursos, 107 ou 30,5% apresentaram sofrível desempenho em que essas escolas de medicina tiveram conceitos um ou dois e foram classificadas como insuficientes. Lógico que a culpa reside em governos relapsos e irresponsáveis, que autorizam cursos de medicina sem critério técnico algum. Mesmo porque, se no ano 2000 havia apenas 121 cursos de medicina no país, 40 deles criados pela gestão de Fernando Henrique Cardoso, em 2024 subiram para 448 cursos e, certamente, hoje deve estar próximo dos 500 cursos de medicina na maioria sem a estrutura necessária para boa formação médica – muitas universidades não têm convênio com hospitais ou instituições próprias que propiciem oportunidades práticas para os alunos. E salvo algum engano, nas três gestões de Lula, entre 2003 e 2010, e de 2023 a 2025, foram autorizados 129 cursos de medicina. Já no governo de Dilma Rousseff, mais 71 novos cursos. Com Michel Temer, outros 29 cursos, e na gestão de Jair Bolsonaro, 95 novos cursos de medicina. Ou seja, em 23 anos foram autorizados por esses governos, repito, relapsos, ao menos 324 novos cursos de medicina. Sem infraestrutura técnica e física para formação adequada dos alunos que postulam essa nobre atividade no país.”

PAULO PANOSSIAN

São Carlos – SP