Assine
overlay
Início Opinião
espaço do leitor

LEITOR FALA SOBRE EDUCAÇÃO

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
27/01/2026 02:00

compartilhe

SIGA

“Segundo o relatório da OCDE com base no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa de 2018), que avaliou estudantes de 15 anos em vários países, cerca de 67% dos estudantes brasileiros nessa faixa etária não conseguem diferenciar fato de opinião ao interpretar textos. Nesse universo preocupante temos pessoas na internet dando opinião sobre diversos assuntos como política, geopolítica internacional, saúde pública, educação, economia, etc. Pessoas que em tese podem ser analfabetos funcionais ou que não sabem interpretar sequer um texto. A situação que explica a dificuldade pela busca de boas oportunidades no mercado de trabalho, afinal, sem qualificação, experiência profissional e tendo dificuldades de expressão e entendimento, é quase impossível encontrar bons empregos.”

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

RAFAEL MOIA FILHO
Bauru – SP

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay