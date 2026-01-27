LEITOR FALA SOBRE EDUCAÇÃO
“Segundo o relatório da OCDE com base no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa de 2018), que avaliou estudantes de 15 anos em vários países, cerca de 67% dos estudantes brasileiros nessa faixa etária não conseguem diferenciar fato de opinião ao interpretar textos. Nesse universo preocupante temos pessoas na internet dando opinião sobre diversos assuntos como política, geopolítica internacional, saúde pública, educação, economia, etc. Pessoas que em tese podem ser analfabetos funcionais ou que não sabem interpretar sequer um texto. A situação que explica a dificuldade pela busca de boas oportunidades no mercado de trabalho, afinal, sem qualificação, experiência profissional e tendo dificuldades de expressão e entendimento, é quase impossível encontrar bons empregos.”
RAFAEL MOIA FILHO
Bauru – SP