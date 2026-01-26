SOBRE CURSOS DE DIREITO E MEDICINA

“O Brasil é um dos países com maior número de cursos de direito e medicina no mundo. O primeiro trata da preservação das liberdades individuais e, o segundo, de vidas humanas. Se há o concurso para o registro da atividade jurídica na Ordem dos Advogados do Brasil, por que não fazer a médica junto ao Conselho Federal de Medicina? A população brasileira desde já agradece.”

LUIZ FELIPE SCHITTINI

Rio de Janeiro – RJ