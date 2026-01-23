Assine
LEITOR COMENTA AS AÇÕES DE DONALD TRUMP

E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
23/01/2026 02:00

“Donald Trump, o criador, tem cometido desatinos uns atrás dos outros, sem pudor. O faz por deter a maior força bélica e a maior economia do mundo, usando-as, agora, para ameaçar seus parceiros históricos. Guardadas as devidas e longínquas proporções bélicas e econômicas, mas, ainda assim, seriam utilizados os mesmos métodos, fosse outro o presidente do Brasil, alinhado ideologicamente à extrema direita – erigo esse que ainda paira com os nomes apresentados como futuros candidatos à Presidência da República. Não se enganem: a retórica das criaturas é a mesma do criador.”

MARCUS AURELIO DE CARVALHO
Santos – SP

trump

Estado de Minas

Estado de Minas

