Gerdau celebra 125 anos comprometida com um futuro sustentável

Gustavo Werneck

CEO da Gerdau



AGerdau chega aos seus 125 anos de história celebrando não apenas a longevidade de uma empresa centenária, mas, sobretudo, a força de um propósito que segue vivo, atual e profundamente conectado às pessoas e à construção de um futuro sólido e sustentável. Nos orgulhamos de sermos a maior empresa brasileira produtora de aço. São mais de doze décadas moldando o desenvolvimento por meio do aço.

Ao longo desse período, atravessamos profundas transformações econômicas, sociais e tecnológicas. Enfrentamos ciclos desafiadores e mudanças que colocaram à prova nossa capacidade de adaptação e resiliência. Cada um desses momentos trouxe aprendizados valiosos e reforçou nossa convicção de seguirmos trabalhando para evoluir, inovar e contribuir de forma consistente para o desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil.

Olhamos para 2026 com otimismo e determinação. Seguimos comprometidos com o fortalecimento e a defesa da indústria nacional do aço, um setor estratégico para o crescimento econômico, a transição energética, a geração de empregos e a força produtiva do país.

Nossa história é, acima de tudo, feita por e para pessoas. Temos orgulho de contar com mais de 30 mil colaboradoras e colaboradores, que se dedicam diariamente para construir um futuro melhor para suas famílias, comunidades e para nosso país.

Em Minas Gerais, a implantação da nova plataforma de mineração sustentável em Miguel Burnier, distrito de Ouro Preto, aliada à relevância da usina de Ouro Branco, a maior unidade da Gerdau no mundo, amplia a geração de empregos diretos e indiretos, reforçando nosso papel no desenvolvimento econômico e social do estado. Investimos em pessoas criando oportunidades, qualificando talentos e fortalecendo vínculos duradouros com as comunidades porque acreditamos, genuinamente, que colocar as pessoas no centro das decisões é essencial para construir resultados consistentes e um futuro sólido.

Celebrar 125 anos é, acima de tudo, renovar compromissos. Com Minas Gerais, estado que nos acolheu e carregamos no coração há quase meio século e que é parte da nossa identidade. Com o Brasil, com a sustentabilidade, com a ética e com o desenvolvimento das comunidades onde estamos presentes. Seguiremos moldando o futuro com coragem e resiliência, valorizando o diálogo, o trabalho e as relações duradouras que construímos ao longo dessa trajetória.