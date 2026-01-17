VALENTIA RETÓRICA
É irônico observar que a resistência de Bolsonaro não sobrevive à ausência de confortos básicos como ar-condicionado e frigobar na cela da PF. Para quem sempre exaltou o coronel Brilhante Ustra e minimizou os horrores da ditadura, a fragilidade demonstrada diante de uma rotina carcerária comum é reveladora. A valentia retórica parece evaporar quando a realidade não oferece o luxo do poder, provando que é muito fácil venerar a tortura quando ela é aplicada
apenas nos outros.
Gilberto Pereira Tiriba
Santos (SP)