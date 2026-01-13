Assine
Início Opinião
espaço do leitor

Leitor fala sobre gestão de Haddad

E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
13/01/2026 02:00

Fernando Haddad foi a última baixa no governo Lula. Pobre Haddad. Diante de Lula, contumaz gastador, sua função foi das mais difíceis e antipáticas, de criar novos impostos e aumentar os já existentes, enquanto seu antecessor, Paulo Guedes, reduziu a carga tributária e superávit (sem infringir a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) e dinheiro em caixa na transição de governo. Haddad foi um sucesso. Bateu recordes de arrecadação, mesmo assim, inferiores às despesas, e gastos para debaixo do tapete (para não infringir a LRF). Apesar de Haddad confessar não entender de economia, foi fiel a Lula. Fez tudo o que o Mestre mandou. Mas os Correios estão insolventes e a Petrobras, com pífios dividendos e até deu prejuízo. Com Bolsonaro e Paulo Guedes, os Correios eram lucrativos e a Petrobras pagou o maior dividendo da sua história.

Humberto Schuwartz Soares
Vila Velha (ES)

Estado de Minas

Estado de Minas

