LEITOR FALA SOBRE LIVROS
compartilheSIGA
“Em 'Tipos de textos, modos de leitura', escrito a quatro mãos pelas professoras Graça Paulino, Ivete Walty, Maria Nazareth Fonseca e Maria Zilda Cury, há a demonstração de que a leitura de livros é diversa e 'está relacionada, entre outras coisas, ao tipo de texto com o qual o leitor se depara'. Segundo a obra, 'muitas pessoas acham que tudo aquilo que está publicado em livros revela qualidade e é verdadeiro. Trata-se de uma mitificação desse suporte, que chega ao ponto de só ser considerado leitor quem lê livros. Mas não podemos esquecer que, em livros, estão textos filosóficos, literários, científicos e religiosos'. Pois bem, o jornal Estado de Minas noticiou (Cultura, 6/1) a polêmica em torno do cientista Oliver Sacks (1933–2015): segundo a revista The New Yorker, há acesso a correspondências e diários do escritor nos quais o autor confessa 'culpa' por 'falsificações' em alguns de seus livros. Reconhecido pelos retratos detalhados e mais romanceados de seus pacientes, poderia esse fator dirimi-lo de qualquer culpa sentida? Cabe lembrar que seus livros são classificados como científicos, obras de não ficção, que devem ser pautadas por métodos claros, rigor científico, compromisso com a verdade e sem subjetividade. Para esclarecer os mistérios interpretados em seus diários e correspondências, apenas o próprio cientista britânico, que já não está mais entre nós, poderia fazê-lo. Retomando 'Tipos de textos, modos de leitura', a conclusão da obra afirma que 'as leituras, em sua diversidade, incitam reflexões, transmitem conhecimentos, envolvendo diferentes saberes. Se os textos se diversificam, também as leituras devem ser diferentes'. Assim, pautar corretamente o verdadeiro gênero de um livro, entre informar, refletir ou emocionar, pode significar mais do que uma simples orientação ao leitor. Poderá significar também um menor distanciamento entre quem escreve e quem lê. O mais caberá àquela imaginação, estimulada pelos bons romances literários e poéticos.”
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
FÁBIO MOREIRA DA SILVA
Belo Horizonte