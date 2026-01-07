Assine
overlay
Início Opinião
espaço do leitor

LEITOR FALA SOBRE LIVROS

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
07/01/2026 02:00

compartilhe

SIGA

“Em 'Tipos de textos, modos de leitura', escrito a quatro mãos pelas professoras Graça Paulino, Ivete Walty, Maria Nazareth Fonseca e Maria Zilda Cury, há a demonstração de que a leitura de livros é diversa e 'está relacionada, entre outras coisas, ao tipo de texto com o qual o leitor se depara'. Segundo a obra, 'muitas pessoas acham que tudo aquilo que está publicado em livros revela qualidade e é verdadeiro. Trata-se de uma mitificação desse suporte, que chega ao ponto de só ser considerado leitor quem lê livros. Mas não podemos esquecer que, em livros, estão textos filosóficos, literários, científicos e religiosos'. Pois bem, o jornal Estado de Minas noticiou (Cultura, 6/1) a polêmica em torno do cientista Oliver Sacks (1933–2015): segundo a revista The New Yorker, há acesso a correspondências e diários do escritor nos quais o autor confessa 'culpa' por 'falsificações' em alguns de seus livros. Reconhecido pelos retratos detalhados e mais romanceados de seus pacientes, poderia esse fator dirimi-lo de qualquer culpa sentida? Cabe lembrar que seus livros são classificados como científicos, obras de não ficção, que devem ser pautadas por métodos claros, rigor científico, compromisso com a verdade e sem subjetividade. Para esclarecer os mistérios interpretados em seus diários e correspondências, apenas o próprio cientista britânico, que já não está mais entre nós, poderia fazê-lo. Retomando 'Tipos de textos, modos de leitura', a conclusão da obra afirma que 'as leituras, em sua diversidade, incitam reflexões, transmitem conhecimentos, envolvendo diferentes saberes. Se os textos se diversificam, também as leituras devem ser diferentes'. Assim, pautar corretamente o verdadeiro gênero de um livro, entre informar, refletir ou emocionar, pode significar mais do que uma simples orientação ao leitor. Poderá significar também um menor distanciamento entre quem escreve e quem lê. O mais caberá àquela imaginação, estimulada pelos bons romances literários e poéticos.”

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

FÁBIO MOREIRA DA SILVA
Belo Horizonte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay