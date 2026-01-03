LEITOR FALA SOBRE 'AS VOLTAS DA POLÍTICA'

“A política costuma dar voltas. No romance 'Vila dos Confins', do professor e jornalista mineiro Mário Palmério (1916-1996), há um trecho de um diálogo entre personagens que retrata muito bem, entre conchavos, coligações e eleições, as mudanças que o mundo político costuma dar, sobretudo em períodos pré-eleitorais: 'Antigamente era que adversário morria adversário; hoje, não: com essa balbúrdia de tanto partido, nenhum vence sem coligação. Veja como tudo tem mudado: nas eleições passadas, nós nos aliamos aos democratas para vencer os liberais; nas últimas, nos unimos aos liberais para derrotar os democratas; agora, o boato é que os democratas estão se aproximando dos liberais para acabarem com a gente…' Em seu '201 Romances Brasileiros em 5 Minutos Cada', o professor Éloésio Paulo exalta no romance de Palmério 'a paisagem regional e, principalmente, a reconstituição do falar sertanejo'. No campo político do romance, o crítico tece o protagonismo do personagem deputado Paulo Santos como sendo um 'possível alter ego do escritor'. Mário Palmério, além de romancista, foi deputado federal e fundador de importantes instituições federais de ensino. Este ano, teremos eleições federais e estaduais pelo país afora. Se o país está polarizado, talvez sobre pouca margem para futuras coligações e combinações. Segundo o filósofo Aristóteles, a política é definida como o meio para 'alcançar a felicidade dos cidadãos'. Ora, isso está muito longe da realidade, quando vemos as pautas elevadas pelos congressistas e legisladores nas Casas Legislativas. As coligações, os debates, costumam desprezar propostas de interesse coletivo e, sobretudo, as injustiças sociais. Quanto à poesia do importante romance 'Vila dos Confins', o professor Eloésio sugere: 'É por essa poesia, que consiste em retratar modos de viver e de falar já virtualmente extintos, que vale a pena ler o primeiro romance de

Mário Palmério'. No mais, aguardamos pelas voltas

da política.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

FÁBIO MOREIRA DA SILVA

Belo Horizonte