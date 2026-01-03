A cultura mineira na encruzilhada digital



RÉGIS DE OLIVEIRA JÚNIOR

Jornalista e especialista em inteligência artificial (IA)



O seu trabalho intelectual alimenta a maior máquina de riqueza da história sem que receba um centavo por isso. Em dezembro de 2025, o cenário jurídico sobre o direito à remuneração de criadores atingiu um ponto de inflexão definitivo. Compreender essa mudança é reconhecer que a tecnologia só tem valor se respeitar a dignidade de quem fornece a matéria-prima para o código.



A inteligência artificial generativa opera sob uma lógica de extração que ignora fronteiras e identidades locais. Empresas de tecnologia treinam modelos complexos utilizando bilhões de obras protegidas sem qualquer autorização prévia. No contexto mineiro, isso significa que a herança do Clube da Esquina ou a prosa de Guimarães Rosa tornam-se meros fragmentos de dados.



Um estudo publicado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual em dezembro de 2025 revela um cenário alarmante para o setor criativo. A renda média de ilustradores e escritores independentes caiu 34% no último ano devido à automação de conteúdos.



Enquanto isso, o mercado de serviços de IA alcançou faturamento recorde de 400 bilhões de dólares globalmente. Existe uma clara quebra na justiça distributiva neste modelo de negócio, que prioriza o lucro das plataformas.



Se os artistas fornecem os dados fundamentais para o funcionamento da ferramenta, devem participar dos ganhos gerados por ela. A conclusão é simples: não existe inteligência artificial sem a sensibilidade humana que a precedeu no mundo real.



No Senado Federal, o debate sobre o PL 2338/2023 ganhou contornos de urgência moral em novembro de 2025. O projeto, que estabelece o Marco Legal da IA no Brasil, agora enfatiza a obrigatoriedade do licenciamento coletivo. A medida busca garantir que a inovação não ocorra às custas da falência da nossa produção cultural regional.



A sobrevivência da cultura brasileira depende de um pacto ético em que as empresas de tecnologia remunerem o talento humano que treina seus algoritmos.



No entanto, o uso da IA para remuneração traz o risco de burocratização excessiva para pequenos produtores. Críticos argumentam que taxas mal calibradas podem sufocar novas startups nacionais e favorecer apenas grandes selos. É necessário equilibrar a proteção ao artesão do Vale do Jequitinhonha sem impedir o desenvolvimento tecnológico do país.



A solução técnica já existe e passa pela transparência obrigatória dos bancos de dados utilizados para o treinamento. Em dezembro de 2025, o Conselho Nacional de Direitos Autorais propôs o uso de assinaturas digitais invioláveis em obras brasileiras. O objetivo é rastrear e distribuir royalties de forma automatizada sempre que um algoritmo utilizar uma referência protegida.

A proteção do nosso patrimônio imaterial é o pilar que sustenta essa nova estrutura de direitos digitais. Sem auditoria nos conjuntos de dados, o cidadão mineiro nunca saberá se sua identidade foi diluída por um servidor estrangeiro. Proteger o autor não significa frear o progresso, mas assegurar que o futuro seja diverso e soberano.