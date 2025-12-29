2026: o ano em que a IA deixará de ser promessa

Luis Cuevas

Diretor de Secure Power e Negócios de Data Centers da Schneider Electric no Brasil



Os últimos anos foram marcados por rupturas profundas causadas pelo avanço da inteligência artificial (IA). Mas, diferentemente do que muitos imaginam, essa fase foi apenas o aquecimento para o que veremos em 2026 – momento em que a IA deixará de ser um diferencial tecnológico para se transformar na espinha dorsal de praticamente toda a infraestrutura digital do planeta.

Desde que o ChatGPT entrou na pauta global, no final de 2022, empresas de todos os portes e setores correram para entender como integrar a IA aos seus processos. Agora, a corrida muda de nível, uma vez que saímos do encantamento com grandes modelos para um cenário em que a inferência – capacidade de gerar inteligência aplicável em tempo real – passa a definir competitividade, eficiência e até a sobrevivência dos negócios.

Hoje, 78% das organizações já utilizam a IA em ao menos uma área do negócio, e os impactos são visíveis em manufatura, saúde, finanças e operações críticas. O que ficou evidente é que a IA está remodelando funções inteiras: fábricas aprimoram previsões de demanda com ganhos expressivos de precisão, hospitais automatizam fluxos e antecipam riscos, e instituições financeiras expandem sua capacidade de prevenir fraudes e otimizar pagamentos. Nos data centers, soluções inteligentes já otimizam o uso da energia, evitam superaquecimentos e integram fontes renováveis com mais eficiência. A IA, antes acessória, configura-se como o próprio modo de operar.

Nesse contexto, ganha força o conceito de AI Factories – data centers projetados para gerar inteligência além do armazenamento de dados. Esses centros treinam modelos, refinam informações e executam inferências que alimentam decisões críticas, automações e produtos digitais de alto valor agregado. Os workloads associados a essa nova realidade são intensos e variados. Uma única instalação pode operar desde chatbots compactados consumindo poucos quilowatts até agentes autônomos que exigem densidades superiores a 100 kW por rack.

Até 2030, essa diversidade vai moldar a arquitetura de novas construções e dividir o mercado entre ambientes voltados à computação preditiva leve, workloads híbridos e clusters de treinamento em larga escala. Para sustentar esse ecossistema uma nova geração de hardware – GPUs, CPUs e plataformas integradas – deverá elevar os data centers a patamares inéditos de densidade e capacidade computacional.

Do mesmo modo, a automação vive seu ponto de inflexão. Drones autônomos começam a ocupar espaço em operações de logística, segurança e resposta a emergências, enquanto robôs assumem tarefas críticas nos data centers – do monitoramento à manutenção de componentes e otimização da refrigeração líquida. Esse progresso silencioso só é possível porque as AI Factories oferecem a capacidade de processamento e a rede necessárias para processar grandes volumes de dados em tempo real – especialmente vídeo de alta definição, a “matéria-prima” dessa nova onda de automação.

Ao mesmo tempo, os digital twins iniciam desempenhar um papel central no planejamento e na operação das infraestruturas. A maturidade das plataformas de simulação, somada à evolução computacional, permite que operadores projetem, testem e validem sistemas complexos em ambientes virtuais antes de implementá-los no mundo físico. Redes elétricas, sistemas de refrigeração, fluxos logísticos e até o comportamento térmico de um data center podem ser avaliados com exatidão, reduzindo riscos e agilizando a tomada de decisões.

A escalada da demanda por IA também traz consequências diretas para a infraestrutura física. Com densidades que chegarão a 240 kW por rack em 2026, podendo atingir 1 MW até o fim da década, a refrigeração tradicional não será mais suficiente. A refrigeração líquida, por muitos anos considerada uma solução de nicho, inevitavelmente se tornará padrão e essa mudança vai anteceder um movimento igualmente importante: a modernização das instalações existentes.

Nem todas as companhias terão o capital ou a necessidade de construir data centers do zero, como fazem os hyperscalers. Para muitas delas, retrofits em estruturas brownfield serão a estratégia mais viável, com racks maiores, PDUs mais robustas e trocadores de calor específicos para cargas aceleradas, propiciando que mesmo organizações menores se beneficiem da revolução da IA.

Não há como ignorar o peso da sustentabilidade nessa equação. A crescente demanda energética das infraestruturas de IA reforça a urgência por diversificação de fontes, com o gás natural associado à captura de carbono, HVO, energia solar, eólica, geotérmica e baterias. Hoje, as renováveis já representam 27% do consumo elétrico dos data centers, e sua geração global deve crescer 22% ao ano até 2030, respondendo por quase metade da expansão da demanda. Energia e IA, daqui em diante, serão debates inseparáveis.

Tudo, então, converge para um ponto: 2026 será o ano em que a IA ultrapassa o estágio de força disruptiva para ser um elemento estrutural da economia digital. Mais do que um suporte tecnológico, os data centers constituirão ambientes que viabilizam inteligência, automação e competitividade. Para acompanhar esse ritmo, operadores precisarão de agilidade, resiliência, capacidades técnicas e parcerias globais. Em um cenário marcado por tensões geopolíticas e inovações aceleradas, a habilidade de adaptar-se será tão importante quanto investir. As empresas que entenderem essa virada estarão entre as protagonistas da próxima década.

