PARA LEITOR, ANCELOTTI TEM DE CONVOCAR THIAGO SILVA
compartilheSIGA
“Carlo Ancelotti é um técnico vencedor, mas insensível ao não convocar o 'Monstro' para a zaga da Seleção Brasileira. Thiago Silva está maduro (41 anos), esbanja saúde, vigor e inato exitoso posicionamento adequado durante o jogo. Com a vivência de Ancelotti e Thiago Silva, o zagueiro que nos falta e mais dez, com maior segurança,
finalmente conquistaremos o tão ambicionado tetra.”
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Humberto Schuwartz Soares
Vila Velha – ES