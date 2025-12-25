Assine
PARA LEITOR, ANCELOTTI TEM DE CONVOCAR THIAGO SILVA

25/12/2025 02:00

“Carlo Ancelotti é um técnico vencedor, mas insensível ao não convocar o 'Monstro' para a zaga da Seleção Brasileira. Thiago Silva está maduro (41 anos), esbanja saúde, vigor e inato exitoso posicionamento adequado durante o jogo. Com a vivência de Ancelotti e Thiago Silva, o zagueiro que nos falta e mais dez, com maior segurança,
finalmente conquistaremos o tão ambicionado tetra.”

Humberto Schuwartz Soares
Vila Velha – ES

