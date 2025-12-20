Assine
No Natal digital, o dinheiro deixa de ser valor e passa a ser dado

o Natal de 2025 simboliza a consolidação de novo modelo econômico, no qual o dinheiro se digitaliza por completo e passa a ser tratado como ativo informacional

20/12/2025 02:00

MARLON TSENG - CEO da Pagsmile

O Natal deixou de ser apenas a principal data comercial do varejo para se tornar um dos maiores experimentos de computação da economia digital brasileira. Em um cenário de consumo cada vez mais conectado, o dinheiro já não circula apenas como valor financeiro: ele se transforma em dados processados em tempo real, capazes de sustentar milhões de transações simultâneas, decisões automatizadas e experiências cada vez mais personalizadas para os consumidores.


O crescimento expressivo do tráfego digital observado desde a Black Friday até o período natalino evidencia essa transformação. Promoções prolongadas, antecipação de compras e estratégias omnichannel ampliaram significativamente o volume de acessos a plataformas de e-commerce, aplicativos bancários e meios de pagamento, exigindo uma infraestrutura tecnológica robusta, escalável e altamente integrada. Cada pagamento realizado, aprovado ou recusado passa a gerar informações que precisam ser analisadas em frações de segundo, garantindo segurança, fluidez e continuidade da operação.


Nesse contexto, o sistema financeiro opera como uma grande engrenagem de computação distribuída. Bancos, fintechs, adquirentes, gateways de pagamento e varejistas processam, simultaneamente, volumes massivos de dados relacionados a crédito, prevenção à fraude, comportamento de consumo e liquidez. O desafio já não está apenas em movimentar recursos, mas em transformar cada transação em inteligência capaz de sustentar decisões automatizadas sem comprometer a experiência do cliente.


A maturidade tecnológica do mercado brasileiro se reflete na capacidade de absorver picos de demanda cada vez mais intensos durante o fim do ano. Soluções baseadas em computação em nuvem, open finance, APIs abertas e inteligência artificial permitem que o ecossistema financeiro responda ao aumento do tráfego com estabilidade, reduzindo fricções e ampliando a personalização de serviços e ofertas. O resultado é um ambiente no qual valor financeiro e dados caminham juntos, alimentando estratégias mais eficientes e orientadas por informação.

Mais do que uma data comercial, o Natal de 2025 simboliza a consolidação de um novo modelo econômico, no qual o dinheiro se digitaliza por completo e passa a ser tratado como um ativo informacional. Para o varejo e para o sistema financeiro, esse movimento representa não apenas crescimento de vendas, mas a evolução definitiva da experiência de consumo, sustentada por tecnologia, dados e alta capacidade computacional.

