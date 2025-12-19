LEITOR COMENTA SOBRE TEXTO DE COLUNA

“'Ser humano é um bicho complicado' – está na coluna de Anna Marina, no EM. Apesar de não ser católico, lembro-me de inúmeras conversas interessantes que tive com o saudoso padre João Megale, da Igreja de Lourdes. Dizia a ele que o homem é um animal que não deu certo; basta vermos o comportamento dos animais para comprovar. Para mim, temos dentro de nós, em quantidades equivalentes, o bem e o mal, simbolizados pelo Anjo da Guarda e pelo demônio. E se não temos uma moral interna, que podemos chamar de ética, que nos impede de fomentar o mal, podemos cair no desvio, como vemos diariamente em todos os setores da vida. Percebo no trânsito, ao qual Anna dá destaque, transgressões de toda ordem, mesmo quando atravessamos a rua com o sinal aberto para nós corremos o risco de sermos atropelados – e em se tratando de motoqueiros a atenção deve ser redobrada, pois parecem malucos. Os escândalos de corrupção que explodem, quase que diariamente, mostram que proliferam aqueles que se locupletam, mesmo prejudicando os mais necessitados e, portanto, praticando o mal. É o caso da roubalheira do INSS.”

KLEBER PEREIRA GONÇALVES

Belo Horizonte