LEITOR FALA SOBRE CENSURA NA IGREJA CATÓLICA

“Inaceitável a censura imposta pelo cardeal arcebispo de São Paulo, dom Odilo Scherer, proibindo o padre Júlio Lancellotti de transmitir suas missas pelas redes sociais. Cogitam ainda o afastar da paróquia em que atua há mais de 40 anos, sendo mundialmente conhecido por ajudar as pessoas em situação de rua. A Igreja Católica, o estado e as instituições deveriam oferecer proteção ao padre Júlio em vez de usar esse argumento para o censurarem.”

DANIEL MARQUES

Virginópolis – MG