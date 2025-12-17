Assine
LEITOR FALA SOBRE CENSURA NA IGREJA CATÓLICA

17/12/2025 02:00

“Inaceitável a censura imposta pelo cardeal arcebispo de São Paulo, dom Odilo Scherer, proibindo o padre Júlio Lancellotti de transmitir suas missas pelas redes sociais. Cogitam ainda o afastar da paróquia em que atua há mais de 40 anos, sendo mundialmente conhecido por ajudar as pessoas em situação de rua. A Igreja Católica, o estado e as instituições deveriam oferecer proteção ao padre Júlio em vez de usar esse argumento para o censurarem.”

DANIEL MARQUES
Virginópolis – MG

