LEITOR FALA SOBRE AS ESTRADAS BRASILEIRAS

“Entra governo, sai governo, independentemente de partido, e as estradas brasileiras não são modernizadas, duplicadas ou até em muitos casos asfaltadas. Como, por exemplo, a Rodovia Transbrasiliana (BR-153), na Região do Noroeste do estado de São Paulo. Essa estrada com pedágio está um lixo, toda remendada, com asfalto danificado pelo tempo e sem duplicação. Se no meio do estado mais rico da nação a estrada está totalmente inviável para os motoristas, como podemos supor que estarão as demais rodovias federais em Minas, Centro-Oeste, Norte, Sul e Nordeste? É incompreensível que o DNIT, Ministério dos Transportes e o governo federal não tenham um projeto em execução para resolver o grave problema das nossas estradas esburacadas. Ao confrontar o Ministério dos Transportes, eles tergiversam, mentem e não respondem essa questão. Por quê? Rodovias modernas levam progresso, geram empregos, facilitam escoamento de cargas e grãos e reduzem distâncias.”

RAFAEL MOIA FILHO

Bauru – SP