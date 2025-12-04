LEITOR FALA SOBRE SALÁRIOS NA POLÍTICA

“O Portal da Transparência divulgou na mídia que a esposa do fugitivo Alexandre Ramagem, pasmem, é procuradora do estado de Roraima. Ela está em férias acompanhando o condenado que resolveu fugir do Brasil. Mais um que teve todos os direitos a defesa, foi condenado a cumprir pena de 16 anos e foge alegando não ter tido julgamento correto ou estar sendo perseguido – aquelas desculpas de todos os criminosos do colarinho branco. Salta aos olhos o fato de a esposa receber vencimentos de R$ 46 mil ao mês. O valor é superior ao que recebe o governador do maior estado da nação. Algo está errado quando um procurador tem vencimentos superiores a quem possui obrigações e responsabilidades 10 vezes maiores que a da procuradora. O PSDB é o culpado por isso, represou os vencimentos do governador por mais de 20 anos, fazendo com que prefeitos de muitas cidades pequenas recebam salário maior do que o do governador de São Paulo.”

RAFAEL MOIA FILHO

Bauru – SP