Caminhos para a inclusão no Brasil

VALMIR DE SOUZA - COO da Biomob, startup especializada em consultoria para acessibilidade arquitetônica, digital e atitudinal



Ainclusão de pessoas com deficiência no Brasil em 2026 ainda enfrentará uma série de desafios que refletem barreiras estruturais, sociais e tecnológicas. Apesar dos avanços nas legislações e políticas públicas, a realidade dessas pessoas continua marcada por obstáculos que comprometem sua autonomia e qualidade de vida. Um dos principais desafios é a acessibilidade arquitetônica, que permanece como uma das maiores barreiras para a inclusão. As cidades brasileiras frequentemente apresentam infraestrutura integrada, com calçadas malconservadas, falta de rampas e ausência de sinalização tátil e sonora em espaços públicos. Esses problemas no transporte e na mobilidade limitam a capacidade das pessoas com diferentes tipos de deficiência de se deslocarem com segurança e dignidade.



Além da questão da infraestrutura, o preconceito e os estigmas sociais persistem. Mesmo com as políticas de inclusão, muitos enfrentam discriminação ao buscar empregos ou participar de atividades sociais, resultando em uma subrepresentação no mercado de trabalho. Estima-se que menos de um terço das pessoas com deficiência em idade produtiva trabalhe empregado, o que demonstra como o preconceito velado nas empresas e nas interações diárias limita as oportunidades de inclusão e afeta a autoestima e o bem-estar dessas pessoas.



Outro aspecto crítico é a falta de oportunidades de emprego e formação profissional. Apesar da Lei de Cotas, que tem como objetivo promover a contratação de pessoas com deficiência, muitas empresas ainda não estão aprimoradas, preparadas para adaptar suas atividades e ambientes de trabalho. A carência de programas de capacitação acessíveis e a resistência à adoção de práticas inclusivas tornam o mercado de trabalho um desafio para a inclusão real desses indivíduos.



A educação especial e a educação inclusiva são fundamentais para a integração plena, mas muitas instituições de ensino ainda carecem da infraestrutura e da formação necessária para atender seus alunos com deficiência. A ausência de abordagens pedagógicas adaptadas e de recursos como tecnologias assistivas impede que esses estudantes usufruam plenamente do direito à educação de qualidade, limitando suas oportunidades futuras. Quanto ao uso da tecnologia, embora existam ferramentas que poderiam facilitar a inclusão, como leitores de tela e outras tecnologias assistivas, seu acesso muitas vezes é restrito. É vital que essas tecnologias sejam amplamente disponíveis e que haja capacidade adequada para que as pessoas com deficiência possam utilizá-las de forma eficaz.



A falta de serviços e recursos adequados também mostra uma barreira significativa. Existe uma alta demanda por serviços que promovam autonomia e independência, mas a oferta é muitas vezes insuficiente e enfrenta problemas em relação à falta de recursos e à alta procura, dificultando a inclusão social. Por último, a integração de políticas públicas é voltada para a inclusão ainda de cuidado de articulação entre os diferentes níveis de governo. Uma abordagem holística que considere as necessidades específicas desse grupo é essencial para promover a inclusão social e econômica, evitando lacunas e ineficiências que perpetuam a exclusão.



Os desafios que as pessoas com deficiência enfrentarão em 2026 são diversos e complexos, exigindo uma mobilização de esforços coordenados por parte do governo, empresas e sociedade civil. A construção de um ambiente mais inclusivo e acessível é fundamental para garantir que todas as pessoas, independentemente das suas diversidades funcionais ou cognitivas, possam desfrutar de dignidade, autonomia e oportunidades equitativas em todas as áreas da vida. Enfrentar esses desafios depende da conscientização, da educação e da ação coletiva, para construir um futuro onde a inclusão de pessoas com deficiência se torne uma realidade eficaz e vívida para todos.