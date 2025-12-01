Economia circular e IA na preservação de recursos

A economia circular deixou de ser um ideal de pequenos grupos para se transformar em uma necessidade diante da crise climática e do esgotamento de recursos naturais. Cada vez mais se colocando como uma nova ordem mundial, essa prática em expansão é uma das alternativas diante do modelo linear de extrair, produzir e descartar sem se preocupar com a destruição ambiental e o desperdício. Diante da pressão crescente por um novo paradigma econômico, a inteligência artificial (IA) emerge como uma aliada estratégica nesse processo de mudança, já que é capaz de ampliar a escala e a eficiência da circularidade.



A economia circular não se resume à reciclagem: ela envolve um redesenho completo da lógica de produção e de consumo com a premissa de manter materiais em uso pelo maior tempo possível, criar sistemas regenerativos e converter resíduos em insumos. Nessa transição de enredos nos âmbitos das empresas e dos hábitos pessoais, é estratégico fazer uso da capacidade que a IA disponibiliza para levantamento de dados, opções de planejamento e rastreabilidade dos produtos, além de estímulo ao engajamento.



No setor industrial, os algoritmos já vêm otimizando processos e prolongando a vida útil de máquinas. A manutenção preditiva, atualmente indispensável para a saúde financeira dos negócios, impede que equipamentos sejam descartados precocemente, reduzindo os custos. Ao mesmo tempo, plataformas digitais baseadas em IA podem fortalecer a visão de reúso, de compartilhamento e de logística reversa. O desenvolvimento de peças modulares, duráveis e facilmente recicláveis é mais um exemplo de resultado dessa ligação. Da mesma forma, a ferramenta é capaz de identificar, com agilidade e precisão, insumos que oferecem melhor desempenho e menor impacto ambiental durante a cadeia produtiva.



Outro ponto responde à demanda atual da sociedade por responsabilidade socioambiental – essa interface entre economia circular e IA possui potencial para contribuir com as metas ambientais que os países devem alcançar e que estão sob a vigilância de suas populações.



Fato é que a combinação de consumo e tecnologia abre espaço para modelos econômicos inovadores, mas o sucesso pleno dessa junção para a qualidade de vida depende das ações da sociedade, dos governos e das empresas. O mundo precisa transformar essa tendência em um caminho de oportunidades. Por sua vez, o Brasil, com sua riqueza de recursos naturais e seus desafios na gestão de resíduos, tem que encarar urgentemente essa agenda. Investir nessa convergência significa ampliar produtividade, gerar empregos qualificados, estimular inovação e, principalmente, construir um desenvolvimento verdadeiramente sustentável.



A transição para a circularidade impulsionada pela IA é uma escolha que pode render inúmeros frutos nos campos da economia, com maior valor agregado e competitividade, e da preservação ambiental, com menos lixo e extração de recursos.



A realidade que só comporta consumo consciente e sustentabilidade chegou e precisa ser consolidada. E nesta época do ano, quando os brasileiros estão mergulhados em compras de todos os tipos, é bom lembrar que o planeta sofre com a exploração e o acúmulo de lixo, e que o futuro econômico e ambiental exige mudanças no modo de produzir, utilizar e descartar.