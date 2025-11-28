Apelos do Advento

O ano novo na espiritualidade cristã católica começa com o Tempo do Advento, que prepara a humanidade para o Natal do Senhor. Este “ano novo” é precedido da festa litúrgica de Cristo Rei do Universo, inscrevendo no caminho existencial de cada pessoa um horizonte transformador: viver a serviço da vida plena, pela oferta de si, a exemplo do Mestre Jesus que tem sua realeza vivida no “trono” da cruz, seu altar de oblação, com a coroa de espinhos. A cruz, que se torna trono, e a coroa de espinhos remetem à obediência amorosa de Cristo ao desígnio redentor e salvífico de Deus. Assim, o tempo do Advento, para além dos enfeites e das luzes, é período litúrgico celebrativo com riquezas abundantes, expressas em ritos, gestos e, sobretudo, na proclamação da Palavra de Deus. Riquezas que devem tocar profundamente a dimensão existencial do ser humano, sempre carente de qualificação.



Viver o tempo do Advento é oportunidade imperdível para se acolher o convite à conversão, iluminando-se com as luzes da esperança que vêm de uma experiência com força de transformação. Essa vivência contribui para que sejam alcançadas novas respostas humanas, sociais e políticas capazes de ajudar a sociedade a tornar-se mais justa, igualitária, a caminho do Reino de Deus. A espiritualidade do Advento permite um qualificado investimento para que seja encontrado o sentido autêntico do viver humano, possibilitando correções inadiáveis na conduta cidadã. Inspira, assim, nova postura na relação com a casa comum e com o semelhante, marcada pela solidariedade. O tempo do Advento constitui, pois, um percurso espiritual para efetivar o que se expressa nos votos natalinos. O percurso espiritual que se inicia pede dedicação à oração, à escuta de Deus, a partir da vivência da Novena de Natal, das celebrações nas comunidades de fé, de um olhar compassivo e interpelante dirigido aos pobres. Trilhar inadequadamente esse percurso leva ao risco de se experimentar ou de se acentuar um vazio existencial. Significa reduzir a beleza e riqueza do tempo de conversão à apenas uma busca exagerada por comidas, bebidas e compras que expressam um extravagante consumismo.



Vivenciar inadequadamente o tempo do Advento e o Natal tem um preço alto cobrado por meio das lacunas e perdas para o ano litúrgico que se inicia e, consequentemente, com atrasos e contradições no dia a dia do ano civil. Sem a adequada dedicação à espiritualidade, a violência social se recrudesce, a desigualdade se agrava, a gananciosa depredação do meio ambiente avança ainda mais. A sociedade fica, cada vez mais, desfigurada. A espiritualidade é tempero que não pode faltar nos empreendimentos, nos programas e projetos de vida. Sua ausência é responsável pela falta de sabedoria para se efetivar escolhas, pois não se consegue discernir o que é essencial à construção de um tempo novo, no horizonte do sonho de Deus para a humanidade. O horizonte do Advento interage, pois, com incontáveis campos da vida, promovendo incidências na dimensão pessoal e no contexto social.



Vale refletir sobre a força da espiritualidade no enfrentamento dos desafios da sociedade, engolida por uma avalanche de disputas, ganâncias e mesquinhez. Esses males podem ser enfrentados a partir de um princípio cristão que dissipa a avidez: a caridade. A caridade se fortalece no horizonte de uma festa em que ser “bem alimentado” significa servir aos outros, sobretudo aos pobres, mais do que a si mesmo. Um exercício que possibilita importante aprendizado: saber dar, a cada um, a sua justa medida. Investir na espiritualidade é caminho que ilumina no horizonte a esperança de uma vida eterna. Ao mesmo tempo, é remédio aos apegos e à valorização irracional dos bens terrenos, consequência do distanciamento de Deus que adoece o ser humano e perpetua condutas perversas.



O mundo padece quando o amor é reduzido a um conjunto de interesses, sem qualquer espaço para se viver renúncias e aprender a amar Deus sobre todas as coisas, comprometendo a prática do amor fraterno e universal. A falta de abertura ao amor genuíno impede o coração humano de alcançar a nobreza que o protege de se deixar dominar pelos males da corrupção e da manipulação, que levam a irreparáveis perdas sociais, políticas e humanitárias. Preparar-se bem para celebrar o Natal e vivê-lo adequadamente são exercícios que sublinham essencial convicção: a prioridade de cada pessoa deve ser seguir Cristo, pela singular força transformadora que o encontro com Ele proporciona. É preciso reconhecer o gesto nobre de Jesus, que vem ao encontro da humanidade. Natal é a festa de seu nascimento, da encarnação do Verbo de Deus. Bem preparado e celebrado, Natal é a consciência renovada de que Deus está sempre por perto, na interioridade de cada ser humano.



O tempo do Advento é convite para exercitar o diálogo com Deus em Jesus Cristo, procurando ouvi-Lo, com o coração aberto. Nesse diálogo, partilhar com Jesus sobre os próprios projetos, negócios, sonhos e sofrimentos, lembrando que Deus não costuma falar a almas que não lhe falam. Advento é tempo de consolidar Cristo como fundamento da própria vida. Assim, a celebração do Natal será fecundada pela experiência de reencontrar Aquele que vem ao encontro da humanidade, para ajudá-la a reconhecer o caminho da vida. É necessário preparar-se para compreender, em profundidade, o verdadeiro sentido do amor de Deus pela humanidade, escolhendo ir a Ele, que vem ao encontro de todos. Na condição de peregrinos, é tempo de alimentar a esperança. Uma esperança que vence escravidões pesadas, gera humildade e ajuda o coração humano a superar o medo, fonte para a soberba e a mesquinhez.



Alimentar a esperança no tempo do Advento possibilita fazer do Natal uma nova página para a vida, livre de amarras que desqualificam a existência humana, chamada à nobreza do amor. Advento é tempo de pedir a Deus, a exemplo dos orantes que se inscreveram na história, bastante vida para reconstruir, em cada um, o templo de Deus, manjedoura do Menino Jesus, restaurando as ruínas humanas e, ao mesmo tempo, encontrando um abrigo seguro em Deus, que sempre vem!