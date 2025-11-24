INSEGURANÇA JURÍDICA NA VISÃO DE LEITOR
“O Brasil está cheio de problemas, mas, talvez, o da insegurança jurídica seja o maior deles diante do cenário de 'flexibilização' das leis em atos antidemocráticos sob o pretexto de defender a democracia, no estilo 'aos amigos tudo e aos adversários nada'. Onde, impunemente, os bandidos de estimação impõem as suas vontades. Assim, o Brasil, celeremente, estamos prestes a completar a adoção da 'democracia relativa'.”
HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES
Vila Velha – ES