INSEGURANÇA JURÍDICA NA VISÃO DE LEITOR

“O Brasil está cheio de problemas, mas, talvez, o da insegurança jurídica seja o maior deles diante do cenário de 'flexibilização' das leis em atos antidemocráticos sob o pretexto de defender a democracia, no estilo 'aos amigos tudo e aos adversários nada'. Onde, impunemente, os bandidos de estimação impõem as suas vontades. Assim, o Brasil, celeremente, estamos prestes a completar a adoção da 'democracia relativa'.”

HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES

Vila Velha – ES