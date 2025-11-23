Assine
LEITOR FALA SOBRE A PRISÃO DE BOLSONARO

23/11/2025 02:00

“O dia 22 deste mês de novembro amanheceu com a notícia da prisão preventiva do condenado Jair Messias Bolsonaro. Motivo? Seus filhos Carlos e Flávio, após o pai romper a tornozeleira à meia-noite, planejavam uma vigília na porta da mansão alugada com recursos do fundo eleitoral para poder dar fuga para o exterior ao condenado. Acontece que o plano deu errado, a PF foi informada e o ministro Alexandre de Moraes mandou prendê-lo. Agora, aquela conversa mole de que ele precisava de prisão domiciliar ficará muito difícil diante da tentativa de fuga do mandrião covarde. Não surpreende ninguém, sempre foi covarde, desde os tempos em que foi expulso do Exército. Agora, quem sabe a direita caia na real e indique alguém decente para as próximas eleições.”

RAFAEL MOIA FILHO
Bauru – SP

