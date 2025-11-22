LEITOR FALA SOBRE ‘PAÍS DA PIADA PRONTA’

“O Brasil é mesmo o país da piada pronta, como diz o 'Macaco Simão' ou, ainda, conforme o senador Magno Malta. Onde o poste mija no cachorro. Uma delação contra gente da direita é premiada e tem pena reduzida, vide o caso do tenente-coronel Mauro Cid. Já a delação do Eduardo Tagliaferro com relação a falcatruas de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) foi considerada como atentado ao estado democrático de direito, vazamentos de informações sigilosas e outras aberrações, com penas que podem chegar a 20 anos de prisão. Dá vontade de desistir e ir embora.”

PAULO ROBERTO ASSIS LIMA

Belo Horizonte