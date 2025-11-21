Assine
editorial

LEITOR LAMENTA DESCASO COM A BANDEIRA

21/11/2025 02:00

“O mais importante símbolo de um país é a sua bandeira e, principalmente em Brasília, sede dos Três Poderes e, coincidentemente, a bandeira fica na Praça dos Três poderes. É vergonhoso o descaso ao encontrar-se dilacerada, ainda mais ainda por localizar, literalmente, nas barbas do ilustre presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Há algum tempo, mensalmente, numa solenidade com público, a bandeira, num reduzido, mas imponente ato militar a bandeira era substituída por uma nova. É lamentável o abandono com o nosso maior símbolo.”

Humberto Schuwartz Soares
Vila Velha – ES

