LEITOR FALA SOBRE SEGURANÇA PÚBLICA

“Sem dúvida, o tema mais delicado à esquerda, aos progressistas, democratas e ao governo Lula é segurança pública. Trata-se de uma área dominada pela ultradireita bolsonarista com suas redes de fake news e pela direita neoliberal (de mercado) com suas TVs, rádios e jornais elegendo seus candidatos, pouco importando sua ligação ao tráfico ou a milícia. Muitos cidadãos da classe média, e até pobres, não perceberam que o financiamento do narcotráfico está no asfalto, nas áreas nobres das cidades. Nas comunidades vive apenas a raia miúda que vende a droga. Comunidade não produz drogas e armas. Infelizmente, prevalece a pirotecnia midiática da polícia com aval da Justiça, MP, grande mídia e governadores, principalmente bolsonaristas que não querem combater o narcotráfico. Entram atirando, prendendo e matando a população cuja maioria é inocente e trabalhadora. O governo Lula entende que para vencer a luta contra o narcotráfico de armas e drogas residente no asfalto, áreas nobres das cidades e da Faria Lima, precisa unir as forças da inteligência de estados, municípios, Receita e governo federal. Encaminhou a PEC da segurança e, mais recente, o projeto da lei antifacção com urgência ao Congresso Nacional para aprovação e entrada imediata em vigor. Infelizmente, o Congresso eleito de maioria bolsonarista e do Centrão não tem interesse em priorizar esse tema preferindo continuar matando pobres, negros e jovens, como fez na incursão do Complexo do Alemão.”

ANTÔNIO NEGRÃO DE SÁ

Rio de Janeiro – RJ