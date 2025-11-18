Leitor pede mais reportagens sobre o Rio das Velhas

"Parabenizo pela reportagem de 14/11/2025 tratando da meta de despoluição do Rio das Velhas, afluente do Rio São Francisco, projeto sob liderança do médico e professor Apolo Heringer Lisboa.

Assunto de grande importância não só para a comunidade científica, como também para toda a população que se encontra localizada na bacia do Rio das Velhas, usufruindo dos serviços ambientais proporcionados por ele (água para hidratação, higiene pessoal, construção, plantio, pesca, lazer, entre outros). É de suma importância que mais matérias como essa sejam publicadas pelo jornal contextualizando sobre o avanço deste projeto. Jornal tradicional do estado de Minas Gerais e com considerável impacto de circulação à população, tem papel fundamental na divulgação e educação desse tema para toda a sociedade. Com a atual preocupação do tema sustentabilidade que nos aflige, sabemos que 'só se cuida do que se conhece' e o jornal EM tem importante papel nos esforços para garantir a continuidade do Rio das Velhas com todos os benefícios por ele proporcionado a nós."

Bruno Vilaça