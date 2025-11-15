Meta para salvar o Rio das Velhas: reportagem do EM causa repercussão

"Evento de suma importância nas margens do Rio das Velhas, em Santa Luzia. Como foi bom rever nosso amigo Apolo e vários amigos e amigas do Projeto Manuelzao. Descemos e subimos o Rio das Velhas várias vezes, expedições, festivais e outras atividades valorizando as populações ribeirinhas e muito mais. Que venha a Meta 2034."

Nivaldo Santos - Presidente do Instituto Águas da Serra, conselheiro do Subcomitê da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Jequitibá Sete Lagoas

"Parabéns pela reportagem. É muito importante informar a sociedade sobre a água que nos abastece e o seu futuro. Mas, por favor, creio que é importante aprofundar no assunto. Quais são as ações intermediárias necessárias para atingirmos a Meta 2034 e qual é o cronograma?

Julio Grillo

"Sempre acompanhei o trabalho incansável do Dr. Apolo Heringer para salvar as nascentes e rios de Minas Gerais!!!! Meu total apoio!!!!"

Liliane Torres Debrot

"Excelente a reportagem! Uma luz no fim do túnel. Não seria o caso de dar uma coluna semanal no EM para acompanhamento dessa iniciativa?"

Alexandre Lisboa

"Parabéns pela nova meta do projeto Manuelzão. Tem que valorizar essa iniciativa tão importante para o rio e região em torno dele."

Ralph Justino