LEGADO NA POLÍTICA

“Com a finalidade eleitoreira rasa como única justificativa, seis governadores resolveram dar apoio ao Cabral no Rio de Janeiro, sem ter planos nem projetos, apenas um nome ridículo para enganar a população. Noutro momento resolveram aparecer em Interlagos, como se fossem ou tivessem feito algo pelo esporte nacional. Aliás, qual o legado depois de anos das gestões de Zema, Ratinho, Tarcísio, Cabral, Jorginho, Ibaneis e Caiado? Lembrando que legado não se faz com fake news, com hipóteses, mas, sim, com obras reais, como universidades, hospitais, escolas e segurança pública, além de investimento em tecnologia e efetivos capacitados e bem remunerados para educação e saúde de qualidade. Qual estrada de Minas Gerais foi construída por Zema em sete anos de governo? Qual hospital Tarcísio ergueu? Não esquecendo que em Bauru centenas morreram desde a sua posse por falta de leitos hospitalares e de UTI, onde uma pessoa fica anos esperando por uma consulta ou exame de imagem.”

RAFAEL MOIA FILHO

Bauru – SP