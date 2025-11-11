SOBRE AS MORTES DE MOTOCICLISTAS

“O relógio é o velocímetro da moçada. Frase que pode entonar uma metáfora, mas demonstra a prioridade dos motociclistas pelas ruas Brasil afora. Prioridade não só de pilotos, mas de quem resolve se aventurar neste modal de transporte individual como carona. Trechos curtos, com custos inferiores e menor tempo de espera. Atendimento a uma demanda que cresce sobretudo nos grandes centros e nas periferias no entorno deles.Teria alguma correlação entre os serviços de mototáxi e a aceleração do número de acidentes em duas rodas? Em editorial intitulado 'É urgente conter as mortes de motociclistas' (EM, 4/11), 'dados mostram que 2025 ficará marcado como um dos períodos mais fatais para quem dirige sobre duas rodas. Segundo o Atlas da Violência 2025, o número de mortes em acidentes de motocicletas subiu 12,5% em um ano – de 12 mil em 2022 para 13,5 mil em 2023. Considerando os feridos – que, também em 2023, foram 28,4 mil'. A regulamentação do serviço de mototáxi é o ponto em comum pra quem é a favor ou contra a prestação deste tipo transporte. Para os que são contra, se não regulada, a prática será realizada de qualquer maneira na clandestinidade – o que já é visto. Para aqueles que são a favor do serviço, a regulamentação exigiria fiscalização tanto do poder público como das plataformas que oferecem o serviço. Se a precariedade do transporte urbano coletivo, o corre-corre do dia a dia, obriga usuários a conviverem com todo tipo de riscos, andar sobre duas rodas em um trânsito caótico não seria potencializar estes mesmos riscos? As estatísticas são assustadoras. Os números são avisos contundentes para todos aqueles que se utilizam deste meio de transporte para se deslocar. Se o relógio marca o tempo menor dos percursos, os números e as vulnerabilidades despertam: vale realmente se arriscar em meio a tanta insegurança e imprudência? Além de conscientização dos condutores, o editorial defendeu " uma nova configuração das frotas – um em cada três municípios brasileiros já tem mais motos do que carros em circulação, e a tendência é de que esse número aumente. Nesse sentido, a implantação de sinalizações para que motociclistas trafeguem com mais segurança."



FÁBIO MOREIRA DA SILVA

Belo Horizonte