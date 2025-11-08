SOBRE SEGURANÇA JURÍDICA

“O Brasil da impunidade devido à insegurança jurídica e da baixa escolaridade precisa ser extinto e tudo virá por acréscimo. Nosso voo será de águia. Com segurança jurídica, ou seja, obediência às leis, todo transgressor será punido, inclusive os da Constituição (hoje é função do omisso Senado), e prisão em tempo integral. Complementado com educação, em alguns anos, a maioria dos nossos problemas serão solucionados e o 'ir e vir' despreocupado, tranquilo devido às raras transgressões. Ao vigorar a máxima de que 'o crime não compensa', o Brasil será aquele dos nossos sonhos. Basta querer. A solução é simples. Basta colocá-la em prática.”

HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES

Vila Velha – ES