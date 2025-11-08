Assine
overlay
Início Opinião
espaço do leitor

SOBRE SEGURANÇA JURÍDICA

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
08/11/2025 02:00

compartilhe

SIGA

“O Brasil da impunidade devido à insegurança jurídica e da baixa escolaridade precisa ser extinto e tudo virá por acréscimo. Nosso voo será de águia. Com segurança jurídica, ou seja, obediência às leis, todo transgressor será punido, inclusive os da Constituição (hoje é função do omisso Senado), e prisão em tempo integral. Complementado com educação, em alguns anos, a maioria dos nossos problemas serão solucionados e o 'ir e vir' despreocupado, tranquilo devido às raras transgressões. Ao vigorar a máxima de que 'o crime não compensa', o Brasil será aquele dos nossos sonhos. Basta querer. A solução é simples. Basta colocá-la em prática.”

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES
Vila Velha – ES

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay