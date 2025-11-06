Assine
overlay
Início Opinião
espaço do leitor

Lô Borges em versos de canções

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
06/11/2025 02:00

compartilhe

SIGA

"E o trem azul Lô Borges partiu. 'Se eu morrer, não chore não. É só a Lua', escreveu. 'Não precisa ir muito além dessa estrada' , advertiu. 'E basta contar compasso. E basta contar consigo', aconselhou. 'Quando eu falava desses homens sórdidos', protestou. 'Você queria ser o grande herói das estradas', interpretou. 'Onde morre a trilha do meu silêncio', refletiu. 'Que navega no céu. E navega no ar. Grão de areia vagar'. Estará Lô Borges assim, em suas canções. Pra sempre.
'E lá se vai mais um dia'. 'Muito além do céu, nada a temer, nada a combinar'. Um trem de doido'. 'Frases que o vento vem às vezes me lembrar'. Canções de Lô que permanecem; 'no vento, não se cansam de voar'. Estará ele em um céu azul, azul, azul , a cor que mais tocou. 'Porque se chamava estrada'. Pra sempre. "

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Fábio Moreira da Silva
Belo Horizonte

Tópicos relacionados:

lo-borges

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay