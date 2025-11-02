UM MENSAGEIRO DE CRISTO DEVE ESTAR AO LADO DA VERDADE

“Somente o mais desavisado dos cidadãos diria que Eduardo Bolsonaro não teve culpa no tarifaço imposto pelo governo americano ao Brasil. É uma vergonha para os evangélicos ver um líder religioso, condutor de rebanho, sair em defesa de traidor da pátria. Um semeador da Palavra de Deus, precisa ficar do lado da verdade. Será que esses pregadores que defendem ardentemente esses impatriotas se esquecem que a Bíblia Sagrada nos orienta a ser verdadeiros, sinceros e honestos? O que dizem esses mensageiros quando estão no púlpito? Eles mentem? Semeiam ódio? Introduzem a ira nos corações dos fiéis? Ensinam ser oportunista? Olha, caro leitor, no dia do juízo final eles vão prestar conta e as suas ações serão expostas. Poderão ouvir de Jesus Cristo o 'Apartai-vos de mim malditos', por não terem seguido os seus ensinamentos. Sejam pregadores e não pseudos pregadores. Preguem para os errados mas não sejam corrompidos por eles. Senhores pregadores, estejais sempre atentos.”

Jeovah Ferreira

Taquari – DF