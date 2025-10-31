“A vida é o bem maior que temos. Acredito que, em seguida, vem a liberdade que temos para vivê-la. Quantos que tinham liberdade para rodar o mundo inteiro, apreciando as maravilhas que ele tem, mas que hoje estão trancafiados ou aguardam pelo momento de ouvir o tinido do cadeado de uma cela, por terem ultrapassado os limites que a liberdade nos impõe. A liberdade exige respeito às leis. Respeitar as leis implica em observar o que determina o ordenamento jurídico em todos os aspectos da vida. Não é observar alguns aspectos da vida. Todos nós, mulheres e homens, temos de estar sempre atentos, para que não venhamos esquecer que temos direitos e obrigações. Às vezes, a gente se esquece das obrigações e só se lembra do direito. E sabe, bom seria que em nossos lares falássemos sempre para as nossas crianças sobre o trio liberdade, obrigação e direito. Com certeza, essa conversa contribuiria em muito para evitar o 'eu posso tudo, não tenho satisfação a dar a ninguém'. Esse pensamento é perigoso e atrapalha a convivência em sociedade. Nos últimos tempos, tivemos a oportunidade de ver pessoas que por ocuparem cargos importantes acreditavam que estavam acima das leis e fizeram o diabo a quatro, se esqueceram do estabelecido no Artigo 5°, da nossa Constituição: 'Que todos são iguais perante lei. Independentemente de qualquer distinção'. A lei não os poupou. Eles ultrapassaram os limites que a liberdade nos impõe, e brevemente estarão ouvindo o tinido do cadeado. Como estão as suas cabeças hoje? Como se sentem por deixar esse imenso espaço chamado mundo e passar a viver num cubículo? Reflitamos todos nós, para que não venhamos deixar de lado o limite.”

JEOVAH FERREIRA

Taquari – DF